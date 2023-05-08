Son dakika haberi...Asgari ücrete zam ve refah payı geliyor. Yeni asgari ücret Temmuz'da enflasyon rakamlarının üzerinde belirlenerek 2023'teki 2. zammı ile milyonların alım gücü artacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Mitingi'nde müjdeyi verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı şimdiden mikro düzeyden büyük işletmelere kadar saha çalışmalarına başladı. Temmuz ayında yapılacak düzenlemelerle ekonomi modelininin milli gelir üzerindeki artışları refah payı ile tabana yayılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı da vergi dilimleri için çalışmalarını sürdürüyor. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...