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Haberler Galeri SON DAKİKA: Asgari ücrete refah payı! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 08.05.2023 12:27 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 12:28

SON DAKİKA: Asgari ücrete refah payı! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Asgari ücrete zam ve refah payı geliyor. Yeni asgari ücret Temmuz'da enflasyon rakamlarının üzerinde belirlenerek 2023'teki 2. zammı ile milyonların alım gücü artacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Mitingi'nde müjdeyi verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı şimdiden mikro düzeyden büyük işletmelere kadar saha çalışmalarına başladı. Temmuz ayında yapılacak düzenlemelerle ekonomi modelininin milli gelir üzerindeki artışları refah payı ile tabana yayılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı da vergi dilimleri için çalışmalarını sürdürüyor. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...

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SON DAKİKA: Asgari ücrete refah payı! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika haberleri...Asgari ücrete ara zam yapılacak ve vergi düzenlemesi ile de asgari ücret üzerinde maaş alanlarında alım gücü yükseltilecek. İhracat yönlü büyüme stratejisinin milli gelir üzerindeki artışları yapılacak düzenlemelerle daha homojen bir şekilde vatandaşa yansıtılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi'nde 1,7 milyon vatandaşa hitap ederken müjdeleri sıraladı.

SON DAKİKA: Asgari ücrete refah payı! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

YENİ MAAŞLAR HEM ENFLASYON FARKI HEM DE REFAH PAYI İLE BELİRLENECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi İstanbul Mitinginde 1,7 milyon vatandaşa seslendi. Dünyanın en büyük mitingleri arasında gösterilen meydanda Başkan Erdoğan asgari ücret, emekli ve memur Temmuz zammı için refah payı müjdesini verdi. Erdoğan, toplumun her kesiminin alım gücünün artırılacağının altını çizerken, hem enflasyon farkı hem de refah payı ile maaşların artacağını ifade etti.

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SON DAKİKA: Asgari ücrete refah payı! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

4 MADDE DE 'TEMMUZ ZAMMI'NIN ŞİFRELERİ

  1. Enflasyon farkı ve refah payı ile maaşlar belirlenecek ve alım gücü yükseltilecek
  2. Maaşlara vergi düzenlemesi yapılarak çalışanların gelirleri artırılacak
  3. Büyümeden taviz vermeden enflasyonu baskılayıcı tedbirler alınacak ve artan alım gücü korunacak
  4. Sosyal devlet anlayışını güçlendiren yasal düzenlemeler yapılacak
SON DAKİKA: Asgari ücrete refah payı! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Yeni ekonomi modelinin getirileri asgari ücret, emekli ve memur maaşları dahil refah payı ile tabana yayılacak. Üretim, istihdam temelli ihracat yönlü büyüme stratejisini benimseyen Türkiye'nin ihracatı geçen yıl 254,2 milyar dolara yükseldi. Bu rakam 2021 yılında 225,37 milyar dolar, Covid-19 yılı olarak adlandırılan dünyada kapanmaların dikkat çektiği 2020'de 169,5 milyar dolar kayıtlara geçti.

SON DAKİKA: Asgari ücrete refah payı! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Uygulanan ekonomi modeliyle 2021'de yıllık ihracat yüzde 33, 2022 ise yüzde 12,8 artarak rekor kırdı. Yeni hedef ise 300 milyar dolar olarak açıklandı. Bu dönemlerde Türk şirketlerinin kuvvetli bilançoları ve karlılıkları göze çarptı.

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