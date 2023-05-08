YENİ MAAŞLAR HEM ENFLASYON FARKI HEM DE REFAH PAYI İLE BELİRLENECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi İstanbul Mitinginde 1,7 milyon vatandaşa seslendi. Dünyanın en büyük mitingleri arasında gösterilen meydanda Başkan Erdoğan asgari ücret, emekli ve memur Temmuz zammı için refah payı müjdesini verdi. Erdoğan, toplumun her kesiminin alım gücünün artırılacağının altını çizerken, hem enflasyon farkı hem de refah payı ile maaşların artacağını ifade etti.