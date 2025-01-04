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Haberler Galeri SON DAKİKA: Bakan Işıkhan'dan destek açıklaması: 68,8 milyon lira...
Giriş Tarihi: 04.01.2025 11:59 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 11:59

SON DAKİKA: Bakan Işıkhan'dan destek açıklaması: 68,8 milyon lira...

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2024'te işini kurmak isteyen engellilere 68,8 milyon lira destek sağladık" dedi.

SON DAKİKA: Bakan Işıkhan’dan destek açıklaması: 68,8 milyon lira...

Son dakika haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024'te kendi işini kurmak isteyen engellilere 68,8 milyon lira destek sağladıklarını bildirdi.

SON DAKİKA: Bakan Işıkhan’dan destek açıklaması: 68,8 milyon lira...

"İSTİHDAMA, ÜRETİME, YATIRIMA GÜÇLÜ DESTEK SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak en önemli hedeflerinin arasında kadın, genç ve engelli istihdamını artırmak olduğunu belirtti.

Işıkhan, paylaşımında şunları kaydetti:

"2024 yılında kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımıza 68,8 milyon TL destek sağladık. Eski hükümlü girişimci adaylarını ise 40,9 milyon TL destekten faydalandırdık. Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdamını artırmak için 488 projeye 125,4 milyon TL kaynak sağladık. İŞKUR aracılığıyla istihdama, üretime, yatırıma güçlü destek sağlamaya devam edeceğiz."

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