Giriş Tarihi: 20.08.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
15:21
Finansal istikrar güçleniyor! Bakan Şimşek açıkladı: İlk defa yüzde 7'nin altına indi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, makro finansal istikrarı güçlendirdiklerini vurgulayarak "Kararlılıkla uyguladığımız programımızla makro finansal istikrarı güçlendirerek risk primini düşürdük. Böylece dış borçlanma maliyetlerimiz önemli ölçüde geriledi. Maliyetlerimizdeki bu iyileşme özel sektörün dış finansmanını da olumlu etkiliyor. Önümüzdeki dönemde yapısal adımlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek risk primimizi daha da iyileştireceğiz." dedi.