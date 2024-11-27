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Haberler Galeri SON DAKİKA! Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: Sidney seferleri yarın başlıyor! Türk Havayolları'ndan bir ilk
Giriş Tarihi: 27.11.2024 12:50 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 12:50

SON DAKİKA! Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: Sidney seferleri yarın başlıyor! Türk Havayolları'ndan bir ilk

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları'nın (THY) Avustralya ve Şili'ye iki yeni sefer başlatacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Yarın itibarıyla İstanbul-Sidney seferleri başlayacak. İstanbul-Santiago seferi ile de THY ilk defa Şili'ye uçuş gerçekleştirecek. Sidney ile 348 noktaya ulaşan uçuş ağımız, Santiago uçuşlarının da başlamasıyla 349'a çıkacak" dedi.

SON DAKİKA! Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: Sidney seferleri yarın başlıyor! Türk Havayolları’ndan bir ilk

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları'nın (THY) Avustralya ve Şili'ye iki yeni sefer başlatacağını ifade ederek yarından itibaren İstanbul-Sidney seferlerinin başlayacağını söyledi.

SON DAKİKA! Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: Sidney seferleri yarın başlıyor! Türk Havayolları’ndan bir ilk

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, THY'nin Avustralya'nın Sidney şehrine seferlere başlama talebi doğrultusunda, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından birçok ülke ile ara nokta belirleme konusunda görüşme gerçekleştirildiğini ifade etti. Uraloğlu, "Malezya ile anlaşmaya vardık. Yarın itibarıyla Kuala Lumpur duraklamalı olarak THY'nin İstanbul-Sidney seferleri başlayacak. THY, bu yıl başlattığı Melbourne seferlerinden sonra Sidney'e de uçmaya başlayarak Avustralya'da ikinci bir destinasyona daha hizmet vermeye başlayacak" dedi.

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SON DAKİKA! Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: Sidney seferleri yarın başlıyor! Türk Havayolları’ndan bir ilk

SİDNEY UÇUŞLARI BAŞLIYOR

Sidney uçuşların İstanbul Havalimanı'ndan pazartesi, çarşamba, perşembe ve cumartesi gerçekleştirileceğini kaydeden Uraloğlu, "Uçak ilk olarak Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur Havalimanı'nda duraklayacak ve yakıt ikmali yapacak. Burada geçireceği 70 dakikanın ardından Sidney seferine devam edecek.

SON DAKİKA! Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: Sidney seferleri yarın başlıyor! Türk Havayolları’ndan bir ilk

İlk uçak İstanbul Havalimanı'ndan 13.15'te havalanacak ve ertesi gün saat 16.30'da Sidney Kingsford Smith Havalimanı'na inecek. Sidney'den kalkış yapacak uçak ise 20.40'ta havalanacak ve ertesi gün 10.15'te İstanbul Havalimanı'na inecek" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA! Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: Sidney seferleri yarın başlıyor! Türk Havayolları’ndan bir ilk

İLK KEZ ŞİLİ'YE SEFER DÜZENLENECEK

Bakan Uraloğlu, 18 Aralık 2024 itibarıyla THY'nin, İstanbul-Santiago hattında haftada 4 kez sefer düzenlemeye başlayacağını belirterek, "Ülkemizin bayrak taşıyıcısı THY, İstanbul'dan Şili'ye gerçekleştireceği uçuşlarda önce Brezilya'nın Sao Paulo şehrine, buradan da Şili'nin başkenti Santiago'ya vararak uçuşunu tamamlayacak. Böylece, THY ilk defa Şili'ye uçuş gerçekleştirmiş olacak" dedi.

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