Giriş Tarihi: 27.11.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024
12:50
SON DAKİKA! Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: Sidney seferleri yarın başlıyor! Türk Havayolları'ndan bir ilk
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları'nın (THY) Avustralya ve Şili'ye iki yeni sefer başlatacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Yarın itibarıyla İstanbul-Sidney seferleri başlayacak. İstanbul-Santiago seferi ile de THY ilk defa Şili'ye uçuş gerçekleştirecek. Sidney ile 348 noktaya ulaşan uçuş ağımız, Santiago uçuşlarının da başlamasıyla 349'a çıkacak" dedi.