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Haberler Galeri SON DAKİKA! Bakan Vedat Işıkhan'dan kamu işçileri ücret artışı mesajı: Toplu sözleşme ve ek protokol vurgusu! Eşitlenmesine dair karar aldık!
Giriş Tarihi: 29.01.2024 20:43 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 20:45

SON DAKİKA! Bakan Vedat Işıkhan'dan kamu işçileri ücret artışı mesajı: Toplu sözleşme ve ek protokol vurgusu! Eşitlenmesine dair karar aldık!

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Ek Çerçeve Anlaşma Protokolü" imzalandı. Bakan Vedat Işıkhan, "Kamu işçilerinin aldığı ücret artışlarının, yürürlük tarihi farklı dönemlerde olan kamu işçileriyle eşitlenmesine dair bir karar almış durumdayız. İşçi konfederasyonlarımızla yaklaşık bir aydır yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde bu ek protokol ortaya çıkmıştır." dedi. İşte son dakika haberinin detayları!

SON DAKİKA! Bakan Vedat Işıkhan’dan kamu işçileri ücret artışı mesajı: Toplu sözleşme ve ek protokol vurgusu! Eşitlenmesine dair karar aldık!

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Reşat Moralı Salonu'nda TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile ayrı ayrı düzenlen ek protokol imza törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek katıldı.

SON DAKİKA! Bakan Vedat Işıkhan’dan kamu işçileri ücret artışı mesajı: Toplu sözleşme ve ek protokol vurgusu! Eşitlenmesine dair karar aldık!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, törendeki konuşmasında, 2023-2024 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Anlaşma Protokolünün 9 Mayıs 2023'te imzalandığını anımsattı.

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SON DAKİKA! Bakan Vedat Işıkhan’dan kamu işçileri ücret artışı mesajı: Toplu sözleşme ve ek protokol vurgusu! Eşitlenmesine dair karar aldık!

Mayıs ayındaki sözleşmeyle işçilerin en düşük ücretinin 15 bin liraya yükseltildiğini hatırlatan Işıkhan, "Bu 15 bin lira ücretin üzerine 2023 yılı ilk 6 ayı için refah payı dahil olmak üzere yüzde 45 oranında zam yapılmış ve diğer kalemlerde de iyileştirmeler gerçekleştirilmişti. Bu dönemde işçi konfederasyonlarımız ve sendikalarımızın tam bir mutabakatıyla toplu iş sözleşmesini imza altına almıştık." dedi.

SON DAKİKA! Bakan Vedat Işıkhan’dan kamu işçileri ücret artışı mesajı: Toplu sözleşme ve ek protokol vurgusu! Eşitlenmesine dair karar aldık!

Işıkhan, işçi konfederasyonlarının toplu iş sözleşmelerinin ücret dönemlerine ilişkin takvim farklılıklarından dolayı yeni bir ek protokol talebi kendilerine ilettiğini belirtti.

Toplu iş sözleşmelerinde başlangıç tarihlerinin, alınacak ücretin ve enflasyon farkının belirlenmesinde önemli bir etken olduğuna dikkati çeken Işıkhan, şöyle devam etti:

SON DAKİKA! Bakan Vedat Işıkhan’dan kamu işçileri ücret artışı mesajı: Toplu sözleşme ve ek protokol vurgusu! Eşitlenmesine dair karar aldık!

"EŞİTLENMESİNE DAİR KARAR ALDIK"

"Yıl içinde enflasyon oranlarının belirli aylarda farklılaşması, enflasyon farkının hesaplanması nedeniyle kamu işçilerinin farklı ücret artış almasına sebep olmaktadır."

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