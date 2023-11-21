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Haberler Galeri Son dakika: Başkan Erdoğan talimat verdi: Emekli çiftçiye ikramiye müjdesi
Giriş Tarihi: 21.11.2023 06:11 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 07:11

Son dakika: Başkan Erdoğan talimat verdi: Emekli çiftçiye ikramiye müjdesi

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yapılan çalışma kapsamında yaklaşık 1.6 milyon çiftçinin 5 bin liralık ikramiyeden yararlanması için tebliğ ile ödeme formülü gündeme geldi.

ZÜBEYDE YALÇIN
Son dakika: Başkan Erdoğan talimat verdi: Emekli çiftçiye ikramiye müjdesi

Son dakika haberleri: AK Parti kurmayları, daha kolay ve hızlı olacağı için tebliğ yönteminin gündeme geldiğini belirtiyor.

Son dakika: Başkan Erdoğan talimat verdi: Emekli çiftçiye ikramiye müjdesi

Bu formüle göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir tebliğ yayınlayarak, "çalışan emekli, çalışmayan emekli" tanımı yapılacak.

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Son dakika: Başkan Erdoğan talimat verdi: Emekli çiftçiye ikramiye müjdesi

Çalışan emekliden neyin kastedildiği detaylı olarak anlatılacak.

Son dakika: Başkan Erdoğan talimat verdi: Emekli çiftçiye ikramiye müjdesi

ÇKS'ye kayıtlı olan emekliler bu tanımlama dışında kalacak ve çiftçi ikramiyesine kavuşacak.

Son dakika: Başkan Erdoğan talimat verdi: Emekli çiftçiye ikramiye müjdesi

Mevcut yasalarda çalışan-çalışmayan emekli tanımı bulunmuyor.

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