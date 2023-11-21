Giriş Tarihi: 21.11.2023 06:11 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 07:11

Son dakika: Başkan Erdoğan talimat verdi: Emekli çiftçiye ikramiye müjdesi

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yapılan çalışma kapsamında yaklaşık 1.6 milyon çiftçinin 5 bin liralık ikramiyeden yararlanması için tebliğ ile ödeme formülü gündeme geldi.