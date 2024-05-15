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Haberler Galeri SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Togg'un yeni modeli T10F'i inceledi! İlk kez sergilendi
Giriş Tarihi: 15.05.2024 18:26 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 18:33

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Togg'un yeni modeli T10F'i inceledi! İlk kez sergilendi

Son dakika... Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), İkiz Kuleler'de düzenlenen 80. Genel Kuruluna katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada Togg'un yeni modeli T10F'i inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Yerli otomobil Togg'un yeni modeli olan T10F özellikleriyle hayran bırakıyor. T10F modeli, tasarımı ve Türkiye'de en uzun menzile sahip elektrikli otomobillerden biri olmasıyla öne çıkmasının yanı sıra bir güç kaynağı olarak kullanılması, yapay zeka sistemleri ve sürüş destek asistanları gibi özellikleriyle de dikkati çekiyor.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Togg’un yeni modeli T10F’i inceledi! İlk kez sergilendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), İkiz Kuleler'de düzenlenen 80. Genel Kuruluna katıldı.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Togg’un yeni modeli T10F’i inceledi! İlk kez sergilendi

TOBB İkiz Kuleler'in bahçesine, 69. TOBB Genel Kurulu anısına 2013 yılında diktiği ağacı sulayan Erdoğan, Genel Kurula hitabının ardından Togg standını ziyaret etti.

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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Togg’un yeni modeli T10F’i inceledi! İlk kez sergilendi

Burada, Togg'un yeni modeli T10F'i inceleyerek yetkililerden bilgi alan Erdoğan'a, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik etti.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Togg’un yeni modeli T10F’i inceledi! İlk kez sergilendi

Başkan Erdoğan, beraberindekilerle Togg'un yeni modelinin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'i inceledi

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Togg’un yeni modeli T10F’i inceledi! İlk kez sergilendi

TOGG'un yeni otomobili, günümüzün tasarım dinamiklerini yansıtan ve sedan modellerden beklentileri de karşılayan bir fastback olarak otomobilseverlerin karşısına çıktı. TOGG'un yeni modeliyle ilgili merak edilenleri 10 maddede ele alındı.

"T10F" MODEL İSMİ

Yeni otomobilin model isminin nasıl üretildiği merak edilen konulardan biri oldu. Togg'un model isimlendirme sistemine bakıldığında, model seri tamamlayıcısı olan "T" harfi, Türkiye ve TOGG'un baş harfini temsil ediyor. T harfinin hemen yanında konumlanan "10" sayısı ise segment tanımlayıcısı olarak "C segmentine" işaret ediyor.

T10'un yanına gelen "F" harfi de gövde tipi tamamlayıcısı olarak fastback kelimesinin baş harfinden esinlenildi. Böylece "T10F" model ismi ortaya çıktı.

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