Giriş Tarihi: 15.05.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
18:33
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Togg'un yeni modeli T10F'i inceledi! İlk kez sergilendi
Son dakika... Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), İkiz Kuleler'de düzenlenen 80. Genel Kuruluna katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada Togg'un yeni modeli T10F'i inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Yerli otomobil Togg'un yeni modeli olan T10F özellikleriyle hayran bırakıyor. T10F modeli, tasarımı ve Türkiye'de en uzun menzile sahip elektrikli otomobillerden biri olmasıyla öne çıkmasının yanı sıra bir güç kaynağı olarak kullanılması, yapay zeka sistemleri ve sürüş destek asistanları gibi özellikleriyle de dikkati çekiyor.