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Haberler Galeri SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ve AK Parti'den peş peşe 2023 asgari ücret, emekli ve memur zammı açıklaması
Giriş Tarihi: 07.06.2023 15:07 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 15:09

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ve AK Parti'den peş peşe 2023 asgari ücret, emekli ve memur zammı açıklaması

Son dakika haberleri...Temmuz zammı için geri sayım başladı. Asgari ücret, emekli zammı ve memur maaş zammı için çalışmalar yeni kabinenin belli olması sonrası hızlandı. Milyonların aklında hep aynı sorular var: Asgari ücret ne kadar olacak? Temmuzda emekli ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Emekli ve memura vaad edilen herşeyin takipçisi olacağını belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalara başlayacağını bildirdi. Asgari ücret, emekli ve memur maaşları için bir açıklama da AK Parti'den geldi.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ve AK Parti’den peş peşe 2023 asgari ücret, emekli ve memur zammı açıklaması

Son dakika haberi...Yeni asgari ücret, emekli ve memur maaşları için 1 aydan az bir zaman kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın çağrısı sonrası Asgari Ücret Tespit Komisyonu haziran ayında toplantılarını gerçekleştirecek. İşçi, işveren ve hükümetten oluşan komisyon yeni asgari ücret için uzlaşma arayacak. Burada 500 dolarlık bir alım gücü öne çıkıyor. Emekli ve memur maaşları için belirleyici olacak Mayıs ayı enflasyon verisi geldi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'den peş peşe açıklama geldi. Asgari ücret, emekli zammı ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ve AK Parti’den peş peşe 2023 asgari ücret, emekli ve memur zammı açıklaması

Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısı gerçekleşti. Kritik toplantının en önemli gündemi asgari ücret, emekli ve memur maaşları başta olmak üzere sosyal devlet anlayışı çervesinde yapılacak düzenlemeler oldu. Kabine sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR"

Başkan Erdoğan, "Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri, Kurban Bayramı öncesinde ödenecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'da çalışmalarına başlıyor" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ve AK Parti’den peş peşe 2023 asgari ücret, emekli ve memur zammı açıklaması

"TÜM SÖZLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Erdoğan, yeni dönemde halka verdikleri tüm sözlerin takipçisi olacaklarını vurguladı. Halkın alım gücünün artırılmasının yanında enflasyonun da tek haneye geleceğini ifade eden Erdoğan, "Enflasyonu nasıl daha önce tek haneli rakamlara indirdiysek inşallah aynısını yine başaracağız" dedi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam için ilerleyen günlerde toplanacak.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ve AK Parti’den peş peşe 2023 asgari ücret, emekli ve memur zammı açıklaması

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI ÇALIŞMA HAYATINI HAREKETLENDİRDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalara başlıyoruz." açıklaması, çalışma hayatı gündemini hareketlendirdi.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ve AK Parti’den peş peşe 2023 asgari ücret, emekli ve memur zammı açıklaması

KOMİSYON BAKAN IŞIKHAN'IN ÇAĞRISI İLE DÜĞMEYE BASACAK

Gözler, doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamına çevrildi. Bu kapsamda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira olarak uygulanan mevcut rakama yapılacak artışı belirlemek için ilerleyen günlerde toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın çağrısı sonrası komisyon harekete geçecek.

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