Giriş Tarihi: 07.06.2023 15:07 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 15:09

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ve AK Parti'den peş peşe 2023 asgari ücret, emekli ve memur zammı açıklaması

Son dakika haberleri...Temmuz zammı için geri sayım başladı. Asgari ücret, emekli zammı ve memur maaş zammı için çalışmalar yeni kabinenin belli olması sonrası hızlandı. Milyonların aklında hep aynı sorular var: Asgari ücret ne kadar olacak? Temmuzda emekli ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Emekli ve memura vaad edilen herşeyin takipçisi olacağını belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalara başlayacağını bildirdi. Asgari ücret, emekli ve memur maaşları için bir açıklama da AK Parti'den geldi.