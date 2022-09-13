50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır. Böylece sosyal konut sayısını 2 milyona, bunların içinde oturan vatandaş sayımızı da 10 milyonun üzerine çıkarmış olacağız. Projemizin, iş yerlerinin ismini de ilk evim, ilk iş yerim olarak belirledik.