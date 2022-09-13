Son dakika haberleri...Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi Tanıtım Töreni gerçekleşti. Başkan Erdoğan TOKİ sosyal konut projesi için uygulanacak daire fiyatları ve taksit ödemeleri hakkında detayları duyurdu. Başkan Erdoğan milyonların merakla beklediği açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Hedefimiz 81 ilimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut. 250 bin konut amaçlı arsa. Vatandaş der ki bana altyapısı yapılmış arsa verin, ben kendim yapacağım. 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır. Böylece sosyal konut sayısını 2 milyona, bunların içinde oturan vatandaş sayımızı da 10 milyonun üzerine çıkarmış olacağız. Projemizin, iş yerlerinin ismini de ilk evim, ilk iş yerim olarak belirledik. '900 MİLYAR LİRALIK BİR PROJE' Tanıtımını yaptığımız 500 bin konutu hedefi sayısı, hane sayısı bakımından İstanbul'un 4'te birine, Ankara'nın yarısına eşitken, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane ve Hakkari'nin tamamına eşittir. Bu büyüklükteki bir proje yaklaşık 900 milyar liralık bir projedir. Bugün ekranları başında izleyen ve siz değerli vatandaşlarımla paylaşıyoruz. Böylesine devasa bir yatırım ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşüreceği gibi vatandaşların konuta ulaşımını da kolaylaştıracaktır. Vatandaşlarımız toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olabilecektir. Aynı şekilde toplamda 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecektir. İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan herkes başvurabilecektir. Bu projeleri ticari kazanç kaynağı haline getirmek isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz. Devleti kandırarak hak etmediği halde TOKİ'den ev almaya çalışanların evlerini kaybedeceği denetim mekanizması kuracağız. Vatandaşlarımıza altyapıları ve imarı hazır arsa alternatifi de sunuyoruz. Şehirlerin çeperlerinde kendi evlerini yapma imkanı sunuyoruz. Bu arsalar çok altında bir bedelle ve faizsiz bir şekilde vatandaşlarımıza satılacaktır. Vatandaşımız buraya kendi evini yapabilecektir. Hak sahiplerine mimari ve mühendislik desteği de verilecektir. 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklindeki arsalar var. 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 1.604 liradan başlayan taksitlerin 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde ödeneceği bir yöntemle vatandaşlarımıza satılacak. 2. grubu oluşturan hisseli parsellerin ödemesi ise 937 liradan başlayan taksitlerle 10 yıl vadeyle ve faizsiz şekilde yapılabilecektir. İşyerlerimizle ilgili bazı ayrıntıları paylaşmak istiyorum. 12 ilimizde 3 bin 930'u tamamlanmış iş yeri projemiz bulunuyor. 10 bin yeni iş yerini daha hizmete sunuyoruz. Onlarca farklı sektöre yayılan küçük işletmelere hitap eden sanayi tipi iş yerlerimiz 10 bine yakın ek istihdam sağlayacaktır. İş yerlerini 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle, 120 ay vade ile emekçilerimize, genç girişimcilerimize sunacağız.