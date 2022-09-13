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Haberler Galeri Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan faizsiz arsa satışı ve işyeri müjdesi! 192.500 TL ve 1.604 lira taksit fırsatı
Giriş Tarihi: 13.09.2022 15:31 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 15:31

Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan faizsiz arsa satışı ve işyeri müjdesi! 192.500 TL ve 1.604 lira taksit fırsatı

Son dakika haberi...Cumhuriyet tarihin en büyük sosyal konut projesinde detaylar belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan daire fiyatları ve taksit ödemelerinin yanında arsa satışı ve gençlere işyeri müjdesi verdi.

Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan faizsiz arsa satışı ve işyeri müjdesi! 192.500 TL ve 1.604 lira taksit fırsatı

Son dakika haberleri...Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi Tanıtım Töreni gerçekleşti. Başkan Erdoğan TOKİ sosyal konut projesi için uygulanacak daire fiyatları ve taksit ödemeleri hakkında detayları duyurdu.

Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan faizsiz arsa satışı ve işyeri müjdesi! 192.500 TL ve 1.604 lira taksit fırsatı

Başkan Erdoğan milyonların merakla beklediği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

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Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan faizsiz arsa satışı ve işyeri müjdesi! 192.500 TL ve 1.604 lira taksit fırsatı

Hedefimiz 81 ilimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut. 250 bin konut amaçlı arsa. Vatandaş der ki bana altyapısı yapılmış arsa verin, ben kendim yapacağım.

Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan faizsiz arsa satışı ve işyeri müjdesi! 192.500 TL ve 1.604 lira taksit fırsatı

50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır. Böylece sosyal konut sayısını 2 milyona, bunların içinde oturan vatandaş sayımızı da 10 milyonun üzerine çıkarmış olacağız. Projemizin, iş yerlerinin ismini de ilk evim, ilk iş yerim olarak belirledik.

Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan faizsiz arsa satışı ve işyeri müjdesi! 192.500 TL ve 1.604 lira taksit fırsatı

"900 MİLYAR LİRALIK BİR PROJE"

Tanıtımını yaptığımız 500 bin konutu hedefi sayısı, hane sayısı bakımından İstanbul'un 4'te birine, Ankara'nın yarısına eşitken, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane ve Hakkari'nin tamamına eşittir.

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