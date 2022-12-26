Giriş Tarihi: 26.12.2022 09:48
Güncelleme Tarihi: 26.12.2022
09:49
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda açıklayacağı büyük müjde ne? Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervi...
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da gerçekleştirdiği mitingde, 'Pazartesi günü Karadeniz gazı ile ilgili yeni bir müjdeyi açıklayacağım' diyerek büyük heyecan yarattı. Erdoğan'ın işaret ettiği gün geldi. Bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den son bilgileri alacak olan Başkan Erdoğan, Karadeniz'deki yeni müjdeyi açıklayacak. Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası olarak tanımlanan bölgede daha önce 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedilmişti...