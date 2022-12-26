SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’ın Kabine Toplantısı’nda açıklayacağı büyük müjde ne? Karadeniz’de yeni doğal gaz rezervi...

Bugün Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı yeni müjdeye kilitlendi. Cumartesi günü Erzurum'da yaptığı konuşmada, 'Pazartesi Karadeniz gazı ile ilgili yeni bir müjde açıklayacağım' diyen Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yapacağı ulusa sesleniş konuşmasında detayları açıklaması bekleniyor. Daha önce 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedilen Sakarya Gaz Sahası'nda yeni keşiflerin gerçekleştiği ve rezerv miktarının arttığı iddia ediliyor.