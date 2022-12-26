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Haberler Galeri SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda açıklayacağı büyük müjde ne? Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervi...
Giriş Tarihi: 26.12.2022 09:48 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 09:49

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda açıklayacağı büyük müjde ne? Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervi...

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da gerçekleştirdiği mitingde, 'Pazartesi günü Karadeniz gazı ile ilgili yeni bir müjdeyi açıklayacağım' diyerek büyük heyecan yarattı. Erdoğan'ın işaret ettiği gün geldi. Bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den son bilgileri alacak olan Başkan Erdoğan, Karadeniz'deki yeni müjdeyi açıklayacak. Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası olarak tanımlanan bölgede daha önce 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedilmişti...

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’ın Kabine Toplantısı’nda açıklayacağı büyük müjde ne? Karadeniz’de yeni doğal gaz rezervi...

Bugün Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı yeni müjdeye kilitlendi. Cumartesi günü Erzurum'da yaptığı konuşmada, 'Pazartesi Karadeniz gazı ile ilgili yeni bir müjde açıklayacağım' diyen Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yapacağı ulusa sesleniş konuşmasında detayları açıklaması bekleniyor. Daha önce 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedilen Sakarya Gaz Sahası'nda yeni keşiflerin gerçekleştiği ve rezerv miktarının arttığı iddia ediliyor.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’ın Kabine Toplantısı’nda açıklayacağı büyük müjde ne? Karadeniz’de yeni doğal gaz rezervi...

TÜRKİYE'YE 'KARADENİZ'DEN YENİ MÜJDE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geride bıraktığımız Cumartesi günü Erzurum'a gitti. Erdoğan, burada vatandaşlarla hasret giderdi, gençlerle buluştu. Erzurum'da dolu dolu geçen programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan heyecanlandıran bir de açıklama yaptı.

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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’ın Kabine Toplantısı’nda açıklayacağı büyük müjde ne? Karadeniz’de yeni doğal gaz rezervi...

Erdoğan, Karadeniz gazında yeni bir müjde duyuracağını, açıklamanın da pazartesi günü bizzat kendisi tarafından yapılacağını söyledi.

Erdoğan, "Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’ın Kabine Toplantısı’nda açıklayacağı büyük müjde ne? Karadeniz’de yeni doğal gaz rezervi...

KABİNE TOPLANTISI'NDA SON BİLGİLERİ ALACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Karadeniz Gaz Sahası'ndaki çalışmalar ile ilgili son bilgileri alacak. Karadeniz gazının saha bağlantılarında gelinen durumu da dinleyecek olan Başkan Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasında büyük müjdeyi açıklayacak.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’ın Kabine Toplantısı’nda açıklayacağı büyük müjde ne? Karadeniz’de yeni doğal gaz rezervi...

KARADENİZ GAZINDA YENİ REZERV Mİ KEŞFEDİLDİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünü işaret ederek, 'Yeni bir müjdeyi paylaşacağım' demesinin ardından bu müjdenin ne olduğu merak ediliyor.

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