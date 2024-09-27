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Haberler Galeri SON DAKİKA: BDDK duyurdu: Kredi kartı borçları için yapılandırma geliyor! Tam 60 ay...
Giriş Tarihi: 27.09.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 09:37

SON DAKİKA: BDDK duyurdu: Kredi kartı borçları için yapılandırma geliyor! Tam 60 ay...

Son dakika haberi...Kredi kartları ve ihtiyaç kredileri borçlarını ödeyemeyenler için bir bir düzenleme devreye alındı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından atılan adım ile bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler borçlarını 60 aya kadar yapılandırabilecek. İşte kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmasına ilişkin merak edilenler...

HAKAN TEKİN
SON DAKİKA: BDDK duyurdu: Kredi kartı borçları için yapılandırma geliyor! Tam 60 ay...

Son dakika haberleri...Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredileri için eş güdümlü adımlar attı.

SON DAKİKA: BDDK duyurdu: Kredi kartı borçları için yapılandırma geliyor! Tam 60 ay...

60 AYA KADAR YAPILANDIRMA İMKANI GETİRİLDİ

TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de, BDDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı da internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, BDDK, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirdi.

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SON DAKİKA: BDDK duyurdu: Kredi kartı borçları için yapılandırma geliyor! Tam 60 ay...

1 YIL İÇİNDE YAPILANDIRMA İÇİN BAŞVURMASI GEREKİYOR

Bireysel kredi kartlarında dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar yapılandırabilecek. Her aya düşen taksit tutarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Yapılandırılan kredi kartı borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak.

TCMB de bireysel kredi kartlarında yapılandırmada kullanılacak azami faiz oranını referans faiz olan yüzde 3,11 ile sınırlandırdı.

İhtiyaç kredileri ise anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi halinde ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekiyor.

SON DAKİKA: BDDK duyurdu: Kredi kartı borçları için yapılandırma geliyor! Tam 60 ay...

ASGARİ ÖDEME ORANINDA LİMİTE GÖRE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

BDDK, kredi kartlarında asgari ödeme oranında da değişikliğe gitti.

Dönem borcunun yüzde 20'si olan asgari ödeme oranında sınır tutar, 25 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. 50 bin lira ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20'si olurken, 50 bin lira ve üzerinde olanlarda yüzde 40 olarak uygulanacak.

BDDK'nin adımlarıyla uyumlu şekilde TCMB, bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarını kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırdı. Bu kapsamda belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

SON DAKİKA: BDDK duyurdu: Kredi kartı borçları için yapılandırma geliyor! Tam 60 ay...

FAİZ ORANLARI BELLİ OLDU

Referans oranın aynı kalması halinde azami akdi faiz oranları; dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3,50, 25 bin-150 bin lira olan kredi kartlarında yüzde 4,25 ve 150 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında yüzde 4,75 olacak.

Kredi kartları vasıtasıyla nakit çekim/kullanım azami akdi faiz oranı ise yüzde 5 seviyesinde korundu.

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