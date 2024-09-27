Giriş Tarihi: 27.09.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024
09:37
SON DAKİKA: BDDK duyurdu: Kredi kartı borçları için yapılandırma geliyor! Tam 60 ay...
Son dakika haberi...Kredi kartları ve ihtiyaç kredileri borçlarını ödeyemeyenler için bir bir düzenleme devreye alındı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından atılan adım ile bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler borçlarını 60 aya kadar yapılandırabilecek. İşte kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmasına ilişkin merak edilenler...