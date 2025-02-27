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Haberler Galeri SON DAKİKA! Binlerce kamu çalışanı için zam pazarlığı başladı! Günlük en düşük ücret teklifi belli oldu
Giriş Tarihi: 27.02.2025 16:19 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 16:24

SON DAKİKA! Binlerce kamu çalışanı için zam pazarlığı başladı! Günlük en düşük ücret teklifi belli oldu

Kamuda çalışan binlerce işçinin günlük en düşük ücret talebi belli oldu. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ile Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) 21 maddelik talep taslağını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletti. Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçinin günlük en düşük ücretinin bin 800 liraya yükseltilmesi talep edildi.

SON DAKİKA! Binlerce kamu çalışanı için zam pazarlığı başladı! Günlük en düşük ücret teklifi belli oldu

'Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne dair ortak zam talebini içeren 21 maddelik taslak, TÜRK-İŞ ile HAK-İŞ tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunuldu. 2025-2026 yıllarındaki artışın belirleneceği protokol, 600 bine yakın işçiyi ilgilendiriyor.

SON DAKİKA! Binlerce kamu çalışanı için zam pazarlığı başladı! Günlük en düşük ücret teklifi belli oldu

ANLAŞMAYA VARILMAYAN YERLERDE MÜDAHİL OLACAĞIZ

Bakanlıktaki görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Bugün, Çalışma Bakanlığımızı ziyaret etmemizin sebebi, HAK-İŞ ile birlikte yapmış olduğumuz ortak kamu toplu iş sözleşmesinin ana çerçeve protokolünü teslim etmek için bir aradayız. HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ Konfederasyonu yöneticilerinden oluşan komisyon bir araya gelerek bir çerçeve protokolü hazırladık. Bu taslağı Bakanımıza teslim ettik. Müzakerelerimiz de devam edecektir. Müzakereleri, sendikalarımız sürdürecek. Görüşmeler neticesinde anlaşmaya varılamayan yerlerde bizler müdahil olacağız ve dolayısıyla bu süreç devam edecek" dedi.

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SON DAKİKA! Binlerce kamu çalışanı için zam pazarlığı başladı! Günlük en düşük ücret teklifi belli oldu

ENFLASYON GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU

Görüşmelerin olumlu sonuçlanacağına inandıklarını belirten Ağar, "Taleplerimizde önemli maddelerimiz var. Çalışanların sıkıntıları var. Bunları 21 madde olarak takdim ettik. 600 bin civarında kamu işçisinin, kamu toplu iş sözleşme taslağını teslim ettik. 2023 - 2025 yılları arasında temel gıda maddelerine gelen zamları göz önünde bulundurduk. Ayrıca enflasyondan doğan kayıplarımızı göz önünde bulundurduk. Alım gücümüzü göz önünde bulundurarak talebimizi sunduk. Bizim temennimiz, kamu toplu iş sözleşmelerinin masada müzakere yapılarak sonuçlanması.

SON DAKİKA! Binlerce kamu çalışanı için zam pazarlığı başladı! Günlük en düşük ücret teklifi belli oldu

Greve gittiğimiz dönemler de oldu. Grev kolay bir mesele değil ama işçinin en son gideceği yerdir. Bunları söylerken de greve gitmeyi düşünmüyoruz, düşüncelerimiz masa başında müzakere, hatta gerekirse münazara yapılması" diye konuştu. Açıklamalarda bulunan HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, "Ülkemizin kalkınmasında emeği geçen işçilerimizin 2025 - 2026 yılı 'Kamu Çerçeve Anlaşma Protokol'ü hazırlıkları çerçevesinde yaklaşık bir aydan beri hem TÜRK-İŞ tarafından hem HAK-İŞ tarafından ortaklaşa, genel başkan yardımcılarımız ve uzmanlarımızla birlikte bir taslak oluşturmuş olduk. Bu taslağımızı az önce Bakanımıza sunduk. Bakanımızın yaklaşımına teşekkür ediyorum. Yapılacak protokolün, en iyi çözümünün masada olacağını da vurgulayarak çözüm noktasında inşallah bu anlaşmaları sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA! Binlerce kamu çalışanı için zam pazarlığı başladı! Günlük en düşük ücret teklifi belli oldu

ÇALIŞANLARIN BEKLENTİLERİ VAR

Beklentilerin karşılanacağı dair inançlarının olduğunu dile getiren Sert, "Bu dönem her ne kadar ekonomik anlamda sıkıntılar yaşanıyor olsa da ülkenin kalkınmasında ciddi manada emek sarf eden çalışanlarımızın da alın terlerinin karşılığını almamız gerekiyor. Çalışanlarımızın beklentileri var. Her türlü sosyal hak ve menfaatleri üzerinde çalışmalarımızı sürdürdük. Konfederasyonlarımızdan gelen talepler doğrultusunda bu çalışmalarımızı sürdürdük. Kapalı kapılar ardından gizli toplantılar yapmadık. Çözüme kavuşacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.

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