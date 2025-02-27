SON DAKİKA! Binlerce kamu çalışanı için zam pazarlığı başladı! Günlük en düşük ücret teklifi belli oldu

Greve gittiğimiz dönemler de oldu. Grev kolay bir mesele değil ama işçinin en son gideceği yerdir. Bunları söylerken de greve gitmeyi düşünmüyoruz, düşüncelerimiz masa başında müzakere, hatta gerekirse münazara yapılması" diye konuştu. Açıklamalarda bulunan HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, "Ülkemizin kalkınmasında emeği geçen işçilerimizin 2025 - 2026 yılı 'Kamu Çerçeve Anlaşma Protokol'ü hazırlıkları çerçevesinde yaklaşık bir aydan beri hem TÜRK-İŞ tarafından hem HAK-İŞ tarafından ortaklaşa, genel başkan yardımcılarımız ve uzmanlarımızla birlikte bir taslak oluşturmuş olduk. Bu taslağımızı az önce Bakanımıza sunduk. Bakanımızın yaklaşımına teşekkür ediyorum. Yapılacak protokolün, en iyi çözümünün masada olacağını da vurgulayarak çözüm noktasında inşallah bu anlaşmaları sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.