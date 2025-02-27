Giriş Tarihi: 27.02.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
16:24
SON DAKİKA! Binlerce kamu çalışanı için zam pazarlığı başladı! Günlük en düşük ücret teklifi belli oldu
Kamuda çalışan binlerce işçinin günlük en düşük ücret talebi belli oldu. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ile Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) 21 maddelik talep taslağını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletti. Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçinin günlük en düşük ücretinin bin 800 liraya yükseltilmesi talep edildi.