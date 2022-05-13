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Haberler Galeri SON DAKİKA: Bitcoin ve kripto paralar için kabus böyle geldi! BTC'de kayıp yüzde 64'ü buldu: Fed ve Terra Luna Coin depremiyle hikaye bitti
Giriş Tarihi: 13.05.2022 08:44 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 08:45

SON DAKİKA: Bitcoin ve kripto paralar için kabus böyle geldi! BTC'de kayıp yüzde 64'ü buldu: Fed ve Terra Luna Coin depremiyle hikaye bitti

Son dakika haberleri...Bitcoin (BTC) ve kripto paralar derinden sarsıldı. Kripto para piyasasının en büyük hacimli birimi Bitcoin, 24 bin 500 dolar seviyesine kadar çekilerek tarihi zirve seviyesine göre yüzde 64 değer kaybetti. Fed ve ECB'den gelen adımlar ve açıklamalarla baskı yiyen Bitcoin ve kripto para piyasası için daha önce emsali görülmemiş Terra Luna Coin depremi ile 'Güvenilirlik' hikayesi yerle yeksan oldu. Öte yandan dünyada birçok borsa LUNA Coin'i listesinden kaldırdı. Kripto para piyasalarında neler oluyor? İşte son dakika gelişmeleriyle beraber dünyanın gündemindeki merak edilen o detaylar...

METE DİRİCE
SON DAKİKA: Bitcoin ve kripto paralar için kabus böyle geldi! BTC’de kayıp yüzde 64’ü buldu: Fed ve Terra Luna Coin depremiyle hikaye bitti

Son dakika haberi...Bitcoin (BTC) ve kripto paralar, piyasanın en güçlü birimlerinden ve 'Güvenilir' olarak adlanlandırılan ABD Doları'na endeksli TerraUSD (UST) stabil coininde yaşanan sert düşüş ve LUNA coin depremi ile sarsıldı. Terra LUNA Coin yüzde 99.99 erirken bugün birçok büyük borsa ilgili coinde işlemleri durdurdu ve listesinden kaldırdı.

  • Bitcoin'de hangi gelişmeler fiyatlandı?
  • Kripto paralar ayı piyasasında mı?
  • Terra LUNA Coin neden düşüyor?
  • TerraUSD (UST) ve LUNA ilişkisi

Kripto piyasasında son dönemde neler oldu? İşte son dakika gelişmeleriyle beraber adım adım yaşananlar...

SON DAKİKA: Bitcoin ve kripto paralar için kabus böyle geldi! BTC’de kayıp yüzde 64’ü buldu: Fed ve Terra Luna Coin depremiyle hikaye bitti

SON DAKİKA HABERİ | BİTCOİN (BTC) YÜZDE 64 ERİDİ: FED BASKILADI LUNA BİTİRDİ

KRİPTO PARALARDA NELER OLDU?

Kripto para piyasasının en büyük hacimli birimi Bitcoin (BTC) 6 ay önce 10 Kasım 2021'de 69 bin doları görerek tarihi zirvesini yaptı. O dönemde kripto paralarda piyasa hacmi 3 trilyon doları aşmış, 'Bitcoin 100 bin dolar olacak, 200 bin dolar olacak, merkeziyeti olan paralar son buluyor' söylemleri dikkat çekmişti. Ancak işler hiç de söylenildiği gibi gitmedi...

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SON DAKİKA: Bitcoin ve kripto paralar için kabus böyle geldi! BTC’de kayıp yüzde 64’ü buldu: Fed ve Terra Luna Coin depremiyle hikaye bitti

MERKEZ BANKALARI POLİTİKA DEĞİŞTİRDİ: RİSKLİ VARLIKLARDAN KAÇIŞ BAŞLADI

ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere artan enflasyon baskısı nedeniyle, merkez bankalarının Covid-19 döneminde uygulanan ultra gevşek para politikalarından döneceği sinyallerinin gelmesiyle beraber, riskli varlıkların lideri konumunda bulunan kripto paralar satış baskısına girdi.

SON DAKİKA: Bitcoin ve kripto paralar için kabus böyle geldi! BTC’de kayıp yüzde 64’ü buldu: Fed ve Terra Luna Coin depremiyle hikaye bitti

Bitcoin önce 55 bin doların altına sarkarak teknik olarak ayı piyasasına girdi. Ardından 51.500, 48.000, 46.500, 43.000 dolar destekleri kırıldı. Zaman zaman toparlanma emareleri görülse de likiditenin azalacağı endişesi galip geldi ve Bitcoin'de yükselişler sınırlı kaldı.

SON DAKİKA: Bitcoin ve kripto paralar için kabus böyle geldi! BTC’de kayıp yüzde 64’ü buldu: Fed ve Terra Luna Coin depremiyle hikaye bitti

Bitcoin'de yaşanan bu satış dalgası geçtiğimiz yıl ralli yapan alt-coinleri adeta alt-üst etse de Rusya spekülasyonu ile yeni bir hikaye dikkat çekti.

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