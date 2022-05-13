SON DAKİKA: Bitcoin ve kripto paralar için kabus böyle geldi! BTC’de kayıp yüzde 64’ü buldu: Fed ve Terra Luna Coin depremiyle hikaye bitti

Giriş Tarihi: 13.05.2022 08:44 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 08:45

Son dakika haberleri...Bitcoin (BTC) ve kripto paralar derinden sarsıldı. Kripto para piyasasının en büyük hacimli birimi Bitcoin, 24 bin 500 dolar seviyesine kadar çekilerek tarihi zirve seviyesine göre yüzde 64 değer kaybetti. Fed ve ECB'den gelen adımlar ve açıklamalarla baskı yiyen Bitcoin ve kripto para piyasası için daha önce emsali görülmemiş Terra Luna Coin depremi ile 'Güvenilirlik' hikayesi yerle yeksan oldu. Öte yandan dünyada birçok borsa LUNA Coin'i listesinden kaldırdı. Kripto para piyasalarında neler oluyor? İşte son dakika gelişmeleriyle beraber dünyanın gündemindeki merak edilen o detaylar...