Giriş Tarihi: 15.05.2022 16:51 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 17:04

Son Dakika Haberi: Bitcoin ve kripto paralarda sert dalgalanmalar! Terra LUNA Coin paylaşımlarıyla zararın boyutu gözler önüne serildi

Son dakika haberi...TerraUSD (UST) ve Terra Luna Coin başta olmak üzere Bitcoin (BTC) ve kripto para piyasasında sert dalgalanmalar sürüyor. Yaklaşık 10 gün önce en büyük 10 kripto para arasında yer alan ve 85 dolar üzerinde işlem gören LUNA Coin, yüzde 99,99 eriyerek 0,00000112 dolar seviyesine kadar çekilmişti. Daha sonra 0,000595 seviyesine çıkan kripto para bugün yeniden tepetaklak oldu. Uzmanlardan Bitcoin ve kripto paralar için dikkat çeken uyarı gelirken, paylaşılan LUNA Coin mesajları ise zararın boyunu gözler önüne serdi.