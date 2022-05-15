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Haberler Galeri Son Dakika Haberi: Bitcoin ve kripto paralarda sert dalgalanmalar! Terra LUNA Coin paylaşımlarıyla zararın boyutu gözler önüne serildi
Giriş Tarihi: 15.05.2022 16:51 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 17:04

Son Dakika Haberi: Bitcoin ve kripto paralarda sert dalgalanmalar! Terra LUNA Coin paylaşımlarıyla zararın boyutu gözler önüne serildi

Son dakika haberi...TerraUSD (UST) ve Terra Luna Coin başta olmak üzere Bitcoin (BTC) ve kripto para piyasasında sert dalgalanmalar sürüyor. Yaklaşık 10 gün önce en büyük 10 kripto para arasında yer alan ve 85 dolar üzerinde işlem gören LUNA Coin, yüzde 99,99 eriyerek 0,00000112 dolar seviyesine kadar çekilmişti. Daha sonra 0,000595 seviyesine çıkan kripto para bugün yeniden tepetaklak oldu. Uzmanlardan Bitcoin ve kripto paralar için dikkat çeken uyarı gelirken, paylaşılan LUNA Coin mesajları ise zararın boyunu gözler önüne serdi.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Son Dakika Haberi: Bitcoin ve kripto paralarda sert dalgalanmalar! Terra LUNA Coin paylaşımlarıyla zararın boyutu gözler önüne serildi

Son dakika haberi...Fed ve ECB'den gelen adımlar ve açıklamalar ile baskı altında yer alan Bitcoin (BTC) ve kripto paralar TerraUSD (UST) ile LUNA Coin'de yaşananlar sonrası derinden sarsıldı.

Son Dakika Haberi: Bitcoin ve kripto paralarda sert dalgalanmalar! Terra LUNA Coin paylaşımlarıyla zararın boyutu gözler önüne serildi

TERRA LUNA COİN YÜZDE 99,99 ERİDİ: FİYATI 119 DOLARDAN 1 CENTİN ALTINA DÜŞTÜ

Bundan yaklaşık 1 ay önce 119 dolara kadar yükselen ve 10 büyük kripto para arasında yer alan ve güçlü birimler arasında gösterilen Terra LUNA Coin yüzde 99,99'unda üzerinde değer kaybederek artık 1 cent bile etmiyor.

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Son Dakika Haberi: Bitcoin ve kripto paralarda sert dalgalanmalar! Terra LUNA Coin paylaşımlarıyla zararın boyutu gözler önüne serildi

1 dolara endeksli kripto para dünyanın 'Güvenilir' diye adlandırılan stabil coininde yaşanan süreç finansal piyasalarda dünyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Son Dakika Haberi: Bitcoin ve kripto paralarda sert dalgalanmalar! Terra LUNA Coin paylaşımlarıyla zararın boyutu gözler önüne serildi

Kripto para piyasasında UST ve LUNA Coin ile körüklenen sert dalgalanmalar sürüyor. Terra LUNA coin, artırılan devasa arz ve krizin getirdiği etkiyle 0,00000112 doları görerek dip yaptı.

Son Dakika Haberi: Bitcoin ve kripto paralarda sert dalgalanmalar! Terra LUNA Coin paylaşımlarıyla zararın boyutu gözler önüne serildi

Daha sonra yüzde 1500'lere varan yükselişler yaşayan LUNA 0,000595 seviyesine kadar yükseldi. Ancak kripto para dün kazandıklarının bugün yarısına yakınını verdi.

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