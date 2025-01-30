Giriş Tarihi: 30.01.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
11:39
SON DAKİKA: BRENT düştü! Motorine indirim geliyor! 30 Ocak 2025 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?
Son dakika haberi: Benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan brent petrolde son zamanlarda yaşanan düşüşler araç sahiplerinde indirim beklentisi oluşturmuştu. Beklenen indirim geldi. Sektör temsilcileri yarından itibaren motorine indirim geleceğini bildirdi. Peki motorine indirim sonrası mazot fiyatı ne kadar olacak? Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? İş il il benzin ve motorin fiyatları...