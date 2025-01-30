SON DAKİKA: BRENT düştü! Motorine indirim geliyor! 30 Ocak 2025 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Akaryakıt fiyatları üzerindeki etkili olan brent petrol, Fed'in faiz oranını sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını açıklamasının ardından aşağı yönlü hareketini bugün de sürdürdü. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yılın ilk para politikası toplantısında faiz oranlarını sabit bırakacağı piyasa oyuncuları tarafından beklenen bir hamle olmasına karşın, bankanın aldığı karar dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde ekonomik hareketliliğin yavaşlayacağına işaret ederek fiyatları aşağı çekti. Ayrıca, EIA'nın ABD'de petrol stoklarının arttığına işaret eden verileri de fiyatları baskıladı. Piyasa beklentilerinin üzerinde görülen yükseliş, ABD'de talebin azaldığına işaret ederek petrol fiyatlarını aşağı çekti. Son zamanlarda düşüşe geçen brent petrol, böylece son gelişmelerle daha da geriledi. BRENT'teki gerileme akaryakıt fiyatları tarafına indirim olarak yansıdı. Sektör temsilcileri yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine indirim geleceğini bildirdi.