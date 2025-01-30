Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: BRENT düştü! Motorine indirim geliyor! 30 Ocak 2025 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 30.01.2025 11:39 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 11:39

SON DAKİKA: BRENT düştü! Motorine indirim geliyor! 30 Ocak 2025 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

Son dakika haberi: Benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan brent petrolde son zamanlarda yaşanan düşüşler araç sahiplerinde indirim beklentisi oluşturmuştu. Beklenen indirim geldi. Sektör temsilcileri yarından itibaren motorine indirim geleceğini bildirdi. Peki motorine indirim sonrası mazot fiyatı ne kadar olacak? Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? İş il il benzin ve motorin fiyatları...

SON DAKİKA: BRENT düştü! Motorine indirim geliyor! 30 Ocak 2025 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

Son dakika haberleri: Araç sahiplerinin yakından takip ettiği benzin ve mazot fiyatı için sektör temsilcilerinden yeni haber geldi. Buna göre yarın motorine indirim geliyor. Peki mazot fiyatı tarafındaki indirim ile motorin fiyatları ne kadar olacak? Mazot ve benzin fiyatı bugün ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'in güncel akaryakıt fiyatları...

SON DAKİKA: BRENT düştü! Motorine indirim geliyor! 30 Ocak 2025 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Akaryakıt fiyatları üzerindeki etkili olan brent petrol, Fed'in faiz oranını sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını açıklamasının ardından aşağı yönlü hareketini bugün de sürdürdü. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yılın ilk para politikası toplantısında faiz oranlarını sabit bırakacağı piyasa oyuncuları tarafından beklenen bir hamle olmasına karşın, bankanın aldığı karar dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde ekonomik hareketliliğin yavaşlayacağına işaret ederek fiyatları aşağı çekti. Ayrıca, EIA'nın ABD'de petrol stoklarının arttığına işaret eden verileri de fiyatları baskıladı. Piyasa beklentilerinin üzerinde görülen yükseliş, ABD'de talebin azaldığına işaret ederek petrol fiyatlarını aşağı çekti. Son zamanlarda düşüşe geçen brent petrol, böylece son gelişmelerle daha da geriledi. BRENT'teki gerileme akaryakıt fiyatları tarafına indirim olarak yansıdı. Sektör temsilcileri yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine indirim geleceğini bildirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: BRENT düştü! Motorine indirim geliyor! 30 Ocak 2025 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

MAZOT FİYATI İÇİN NE KADAR İNDİRİM GELECEK?

Mazot fiyatı için 0,89 TL indirim gelecek. Motorine indirim sonrası mazot fiyatı İstanbul'da 46,42 TL, Ankara'da 47,09 TL ve İzmir'de 47,47 TL olacak.

SON DAKİKA: BRENT düştü! Motorine indirim geliyor! 30 Ocak 2025 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM/ZAM GELECEK Mİ?

Benzin fiyatı için herhangi bir artış ya da düşüş yapılmayacak.

SON DAKİKA: BRENT düştü! Motorine indirim geliyor! 30 Ocak 2025 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

30 OCAK 2025 MAZOT VE BENZİN FİYATI NE KADAR?

İşte il il benzin ve mazot fiyatı:

SON DAKİKA