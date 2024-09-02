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Haberler Galeri SON DAKİKA: TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı: Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine girdik...
Giriş Tarihi: 02.09.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 11:04

SON DAKİKA: TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı: Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine girdik...

Son dakika haberi: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisi yılın 2. çeyrek büyüme verisini açıkladı. Buna göre Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2024 yılı ikinci çeyreğinde %2,5 arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyüme rakamlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek, "Büyümede dengelenme başladı, cari açık daraldı, risk primi azaldı, dış kaynak girişleri arttı, rezervler iyileşti ve dezenflasyon sürecine girdik." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı: Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine girdik...

Son dakika haberleri: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine (nisan-haziran dönemi) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

SON DAKİKA: TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı: Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine girdik...

Buna göre, GSYH 2024 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 2,5 arttı.

Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, ikinci çeyrekte cari fiyatlarla geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 78,6 artarak 9 trilyon 949 milyar 792 milyon lira oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla dolar bazında 308 milyar 158 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, yılın ikinci çeyreğinde geçen yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 7,4, inşaat yüzde 6,5, tarım sektörü ile gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,7'şer, bilgi ve iletişim faaliyetleri ile finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 3,4'er, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,2'şer, hizmetler yüzde 2,9, meslek, idari ve destek hizmetleri faaliyetleri yüzde 0,6 arttı. Söz konusu dönemde sanayi sektörü faaliyetleri ise yüzde 1,8 azaldı.

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SON DAKİKA: TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı: Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine girdik...

Böylece, Türkiye ekonomisi Kovid-19 salgını tedbirlerinin uygulandığı 2020 yılının ikinci çeyreğinden sonra üst üste 16 çeyrek büyümüş oldu.

Öte yandan TÜİK, geçmiş dönemlere ilişkin bazı verileri revize etti.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3 büyüyeceğini öngörmüştü.

SON DAKİKA: TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı: Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine girdik...

"DEZENFLASYON SÜRECİNE GİRDİK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Kırılganlıkları önemli ölçüde azalttığımız zorlu bir dönemi geride bıraktık. Büyümede dengelenme başladı, cari açık daraldı, risk primi azaldı, dış kaynak girişleri arttı, rezervler iyileşti ve dezenflasyon sürecine girdik. Bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme verilerine göre iç talebin büyümeye katkısı 1,2 puana gerilerken, net dış talebin pozitif katkısı 1,3 puan oldu. İşsizlik oranının yüzde 8,8 ile yatay seyrettiği ikinci çeyrekte istihdam bir önceki çeyreğe göre 205 bin kişi arttı. Güçlenen makro finansal istikrarımızın ve daha destekleyici olması öngörülen küresel koşulların dezenflasyonun büyüme üzerindeki kısa vadeli etkilerini sınırlamasını bekliyoruz. İyileşen güven ve istikrar ortamını pekiştirecek Orta Vadeli Programımızı (2025-2027) yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak sürdürülebilir büyümenin zeminini sağlamlaştıracak ve vatandaşlarımızın refahını artıracak politikaları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

SON DAKİKA: TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı: Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine girdik...

Türkiye ekonomisinin 2020 yılından bu yana büyüme hızı yıllar ve çeyrekler itibarıyla şöyle:

Yıllar 1.Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Yıllık
2020 4,4 -10,3 6,5 6,4 1,9
2021 7,5 22,2 7,9 9,6 11,4
2022 7,8 7,6 4,1 3,3 5,5
2023 4,5 4,6 6,5 4,6 5,1
2024 5,3 2,5
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