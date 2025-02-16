Giriş Tarihi: 16.02.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
11:14
SON DAKİKA: Çalışan anneler dikkat! SGK duyurdu: Destek 510 avro oldu
Son dakika haberi...Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla hayata geçirilen "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nde (EDUCARE II) destek tutarını 325 avrodan 510 avroya yükseltti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha güçlü Türkiye için kayıtlı istihdamın artırılmasının önemine dikkati çekerek, bu kapsamda kayıtlı kadın istihdamını desteklemeyi en önemli gündem maddelerinden biri olarak gördüklerini belirtti.