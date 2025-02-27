SON DAKİKA | Çalışana çifte emeklilik hakkı bu yıl devreye giriyor: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin detayları belli oldu

Nasıl uygulanacak?

Çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumu dışında ikinci bir prim ödeme sistemine alınacak. Böylece hem SGK hem de TES (Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi) primleri ödenecek. Bugün 45 yaş altına uygulanan Otomatik Katılım Sistemi (OKS) benzeri bir uygulama ile primler birikecek.