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Haberler Galeri SON DAKİKA | Çalışana çifte emeklilik hakkı bu yıl devreye giriyor: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin detayları belli oldu
Giriş Tarihi: 27.02.2025 06:40 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 06:41

SON DAKİKA | Çalışana çifte emeklilik hakkı bu yıl devreye giriyor: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin detayları belli oldu

Son dakika haberi: Milyonlarca emekli vatandaşı ilgilendiren ikinci emeklilik hakkında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kongre konuşmasında da değindiği sistemin bu yıl devreye girmesi bekleniyor. Emekli olduktan sonra maaşın düşmesinin önüne geçilecek olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin detayları belli olmaya başladı.

FARUK ERDEM
SON DAKİKA | Çalışana çifte emeklilik hakkı bu yıl devreye giriyor: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin detayları belli oldu

Son dakika haberi: Türkiye'de emekli olduktan sonra çalışmanın önünde bir yasal engel bulunmuyor. Bu yüzden de emekli çalışanımız oldukça fazla. Bunun sebeplerinden birisi de emekli olunca çalışırken alınan ücretin düşmesi.

SON DAKİKA | Çalışana çifte emeklilik hakkı bu yıl devreye giriyor: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin detayları belli oldu

Ancak uzun zamandır hazırlığı yapılan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile emekli olduktan sonra gelirlerin düşmesi önlenecek. Çalışanlar iki emekli maaşı alma imkânına kavuşacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kongre konuşmasında da değindiği sistemin bu yıl devreye girmesi bekleniyor.

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SON DAKİKA | Çalışana çifte emeklilik hakkı bu yıl devreye giriyor: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin detayları belli oldu

İkinci emeklilikten kimler yararlanacak?

Çalışma hayatında olan herkes sisteme girebilecek. Daha önce emekli olmuş ve çalışmaya devam edenler de sistem ile ikinci emeklilik imkânına kavuşabilecek.

SON DAKİKA | Çalışana çifte emeklilik hakkı bu yıl devreye giriyor: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin detayları belli oldu

Nasıl uygulanacak?

Çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumu dışında ikinci bir prim ödeme sistemine alınacak. Böylece hem SGK hem de TES (Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi) primleri ödenecek. Bugün 45 yaş altına uygulanan Otomatik Katılım Sistemi (OKS) benzeri bir uygulama ile primler birikecek.

SON DAKİKA | Çalışana çifte emeklilik hakkı bu yıl devreye giriyor: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin detayları belli oldu

OKS'de şartlar neler?

Bugün uygulanan otomatik katılım ile Bireysel Emeklilik Sistemi'nde çalışanların ücretlerinden her ay en az yüzde 3 kesinti yapılarak primler biriktiriliyor. Ancak sistem zorunlu değil. Çalışanlar isterlerse sistemden ayrılıyor. Yeni sistem zorunlu olacak ve süre sonunda emeklilik kazanılacak.

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