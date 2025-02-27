Giriş Tarihi: 27.02.2025 06:40
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
06:41
SON DAKİKA | Çalışana çifte emeklilik hakkı bu yıl devreye giriyor: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin detayları belli oldu
Son dakika haberi: Milyonlarca emekli vatandaşı ilgilendiren ikinci emeklilik hakkında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kongre konuşmasında da değindiği sistemin bu yıl devreye girmesi bekleniyor. Emekli olduktan sonra maaşın düşmesinin önüne geçilecek olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin detayları belli olmaya başladı.