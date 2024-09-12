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Haberler Galeri SON DAKİKA: Cari işlemler hesabı üst üste 2. kez fazla verdi
Giriş Tarihi: 12.09.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 11:19

SON DAKİKA: Cari işlemler hesabı üst üste 2. kez fazla verdi

Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre cari işlemler hesabı temmuzda 566 milyon dolar fazla verdi. Böylece cari denge üst üste 2. kez fazla vermiş oldu. 12 aylık cari işlemler açığı da 2022 yılı nisan ayından itibaren ilk defa 20 milyar doların altına geriledi.

SON DAKİKA: Cari işlemler hesabı üst üste 2. kez fazla verdi

Son dakika haberleri: Türkiye'nin cari işlemler hesabında temmuzda 566 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 4 milyar 879 milyon dolarlık fazla oluştu. Cari işlemler hesabındaki büyük iyileşme, makroekonomik istikrarı pekiştirerek ekonominin geleceğine dair olumlu bir tablo sunmaya devam ediyor.

SON DAKİKA: Cari işlemler hesabı üst üste 2. kez fazla verdi

CARİ İŞLEMLER HESABI 566 MİLYON DOLAR FAZLA VERDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Temmuz 2024'te cari işlemler hesabı 566 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, temmuzda 5 milyar 102 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 6 milyar 873 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 5 milyar 601 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 271 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 66 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.

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SON DAKİKA: Cari işlemler hesabı üst üste 2. kez fazla verdi

Temmuzda doğrudan yatırımlar kaynaklı 670 milyon dolar, portföy yatırımlarında 3 milyar 726 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 21 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetlerinde 2 milyar 479 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 666 milyon dolar, genel hükümet 1 milyar 750 milyon dolar ve diğer sektörler 1 milyar 474 milyon dolar net borçlandı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 750 milyon dolar azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 326 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 934 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 260 milyon dolar net artış kaydetti.

Bu dönemde sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 1 milyar 693 milyon dolar ve diğer sektörler ise 82 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirirken, Genel Hükümet 58 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde temmuzda 5 milyar 366 milyon dolarlık net artış oldu.

Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle:

2024 Temmuz 2024 Ocak-Temmuz
A- CARİ İŞLEMLER HESABI 566 -16.048
1. İhracat 22.008 145.568
2. İthalat 27.110 181.306
Mal Dengesi -5.102 -35.738
3. Hizmet Gelirleri 11.805 59.046
4. Hizmet Giderleri 4.932 30.792
Mal ve Hizmet Dengesi 1.771 -7.484
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 1.301 7.649
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 2.572 16.237
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi 500 -16.072
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 66 24
B. SERMAYE HESABI -77 -105
C. FİNANS HESABI -3.691 -21.212
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 510 3.234
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 1.180 5.897
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 2.681 9.202
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 6.407 25.093
11.1. Hisse Senetleri -21 -1.271
11.2. Borç Senetleri 6.428 26.364
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi -1.072 10.755
12.1. Merkez Bankası 0 0
12.2. Genel Hükümet 0 19
12.3. Bankalar -1.719 8.127
12.4. Diğer Sektörler 647 2.609
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu -1.777 13.413
13.1. Merkez Bankası -6.113 -7.671
13.2. Genel Hükümet -58 108
13.3. Bankalar 3.306 21.678
13.4. Diğer Sektörler 1.088 -702
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 4.180 5.059
D. NET HATA VE NOKSAN 1.186 -5.968
GENEL DENGE -5.366 909
E. REZERV VARLIKLAR 5.366 -909
14. Resmi Rezervler 5.366 -909
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0
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