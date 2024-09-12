SON DAKİKA: Cari işlemler hesabı üst üste 2. kez fazla verdi

Temmuzda doğrudan yatırımlar kaynaklı 670 milyon dolar, portföy yatırımlarında 3 milyar 726 milyon dolarlık net giriş oldu.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 21 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetlerinde 2 milyar 479 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 666 milyon dolar, genel hükümet 1 milyar 750 milyon dolar ve diğer sektörler 1 milyar 474 milyon dolar net borçlandı.
Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 750 milyon dolar azalış kaydetti.
Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 326 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 934 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 260 milyon dolar net artış kaydetti.
Bu dönemde sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 1 milyar 693 milyon dolar ve diğer sektörler ise 82 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirirken, Genel Hükümet 58 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde temmuzda 5 milyar 366 milyon dolarlık net artış oldu.
Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle:
|2024 Temmuz
|2024 Ocak-Temmuz
|A-
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|566
|-16.048
|1.
|İhracat
|22.008
|145.568
|2.
|İthalat
|27.110
|181.306
|Mal Dengesi
|-5.102
|-35.738
|3.
|Hizmet Gelirleri
|11.805
|59.046
|4.
|Hizmet Giderleri
|4.932
|30.792
|Mal ve Hizmet Dengesi
|1.771
|-7.484
|5.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|1.301
|7.649
|6.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
|2.572
|16.237
|Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
|500
|-16.072
|7.
|İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|66
|24
|B.
|SERMAYE HESABI
|-77
|-105
|C.
|FİNANS HESABI
|-3.691
|-21.212
|8.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|510
|3.234
|9.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|1.180
|5.897
|10.
|Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
|2.681
|9.202
|11.
|Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|6.407
|25.093
|11.1.
|Hisse Senetleri
|-21
|-1.271
|11.2.
|Borç Senetleri
|6.428
|26.364
|12.
|Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|-1.072
|10.755
|12.1.
|Merkez Bankası
|0
|0
|12.2.
|Genel Hükümet
|0
|19
|12.3.
|Bankalar
|-1.719
|8.127
|12.4.
|Diğer Sektörler
|647
|2.609
|13.
|Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|-1.777
|13.413
|13.1.
|Merkez Bankası
|-6.113
|-7.671
|13.2.
|Genel Hükümet
|-58
|108
|13.3.
|Bankalar
|3.306
|21.678
|13.4.
|Diğer Sektörler
|1.088
|-702
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|4.180
|5.059
|D.
|NET HATA VE NOKSAN
|1.186
|-5.968
|GENEL DENGE
|-5.366
|909
|E.
|REZERV VARLIKLAR
|5.366
|-909
|14.
|Resmi Rezervler
|5.366
|-909
|15.
|Uluslararası Para Fonu Kredileri
|0
|0