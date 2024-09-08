SON DAKİKA: Çiftçinin beklediği haber geldi! Bakanlık ’Hesaplara aktardık’ diyerek duyurdu: 406 milyon TL...

TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMELERİ HESAPLARA AKTARILDI

Bakanlık konuyla ilgili X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 187 milyon 735 bin 315 TL'lik Bireysel Sulama Sistemleri Desteği, 117 milyon 717 bin 485 TL'lik Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği, 100 milyon 449 bin 600 TL'lik İpekböceği Desteği ve Hayvan 674 bin 600 TL'lik Gen Kaynakları Desteği olmak üzere toplamda 406 milyon 577 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktardığını duyurdu.