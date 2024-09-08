Giriş Tarihi: 08.09.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
15:57
SON DAKİKA: Çiftçinin beklediği haber geldi! Bakanlık 'Hesaplara aktardık' diyerek duyurdu: 406 milyon TL...
Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal destekleme ödemeleri için X hesabı üzerinden açıklama yaptı. Buna göre tarımsal destekleme ödemeleri kapsamındaki Bireysel Sulama Sistemleri Desteği, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği, İpekböceği Desteği ve Hayvan Gen Kaynakları Desteği için toplamda 406 milyon 557 bin TL'lik ödeme çiftçilerin hesaplarına aktarıldı.