Giriş Tarihi: 10.12.2024 01:16
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024
01:16
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması: Bir denge bulunacaktır
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 asgari ücret zammı için yapılacak ilk toplantı öncesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklamalarda bulundu. Şu anda bir müzakere süreci olduğunu ve burada bir denge bulunacağını belirten Cevdet Yılmaz, "Çalışanlarımızın da taleplerini karşılayacak bir yaklaşımın gözetileceğini düşünüyorum." dedi.