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Haberler Galeri Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması: Bir denge bulunacaktır
Giriş Tarihi: 10.12.2024 01:16 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 01:16

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması: Bir denge bulunacaktır

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 asgari ücret zammı için yapılacak ilk toplantı öncesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklamalarda bulundu. Şu anda bir müzakere süreci olduğunu ve burada bir denge bulunacağını belirten Cevdet Yılmaz, "Çalışanlarımızın da taleplerini karşılayacak bir yaklaşımın gözetileceğini düşünüyorum." dedi.

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan asgari ücret açıklaması: Bir denge bulunacaktır

Son dakika haberleri: Asgari ücret maratonu yarın başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün saat 16.00'da gerçekleştirecek.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan asgari ücret açıklaması: Bir denge bulunacaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kritik toplantı öncesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 yılında geçerli olacak asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan asgari ücret açıklaması: Bir denge bulunacaktır

"BİR DENGE BULUNACAKTIR"

Asgari ücretin 2002 yılında dolar olarak 114 dolara, bugün 524 dolara çıktığını belirten Yılmaz, "Şu anda bir müzakere süreci var, burada bir denge bulunacaktır.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan asgari ücret açıklaması: Bir denge bulunacaktır

Çalışanlarımızın da taleplerini karşılayacak bir yaklaşımın gözetileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan asgari ücret açıklaması: Bir denge bulunacaktır

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

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