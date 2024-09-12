SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Büyüme ve enflasyon hedefleri arasında çelişki yok

Yılmaz açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:
OVP'de en temel amacımız enflasyonu yeniden tek haneye düşürmek, fiyat istikrarını sağlamak.
Büyümenin nimetlerini bütün kesimlere yaymak istiyoruz. Özellikle deprem yükü hafifledikçe bu önceliklerimize daha fazla yoğunlaşacağız.
Geliri yüksek kesimlere prensip olarak sübvansiyon vermememiz lazım. Bunun yerine dar ve orta gelirli kesimleri hedeflememiz gerekli.
BÜYÜME VE ENFLASYON HEDEFLERİ ARASINDA ÇELİŞKİ YOK
Enflasyonu düşürdüğünüzde bir miktar talebi baskılamak zorunda kalıyorsunuz. Büyümeye de yansıyor bu durum. Enflasyonu düşürürken büyümeden bir miktar fedakarlık etmek gerekir gibi bir yaklaşım söz konusu. Kısa vadede bu belli oranda bir geçerlilik ifade edebilir ama esas itibariyle büyüme ve enflasyon arasında bir çelişki yok. Enflasyonu düşürdüğünüz ortamda öngörülebilirliği artırıyorsunuz. Daha istikrarlı bir ortam oluşturuyorsunuz. Yatırım ortamını da daha iyi bir hale getiriyorsunuz. Yani enflasyonun düşmesi sürdürülebilir büyüme için sağlam bir zemin oluşturuyor. Kısa vadede zorluklar olsa da orta ve uzun vadede bu iki olgu arasında bir çelişki görmüyorum.
Türkiye bir taraftan enflasyonu kademeli bir şekilde düşürürken diğer taraftan da OVP'de ifade ettiğimiz üzere belli bir büyümeyi ve istihdam artışını sürdürmeyi de başarıyor.
Dünyada da bu tartışılıyor. Enflasyonla mücadele edelim ama resesyona da düşmeyelim tartışması var. Bu durum sadece bize özgü değil. Bu dengeyi nasıl gözetiriz diye dünyada bunu tartışıyor.
Büyümenin kompozisyonu önemli. Büyümeyi farklı şekillerde sağlayabilirsiniz. Tüketim üzerinden büyüyebilirsiniz ama tüketim üzerinden büyüme daha enflasyonist bir etki oluşturur. Üretim üzerinden de büyüyebilirsiniz. Bu ikinci kanal hem arzı artırarak hem de büyümeyi, istihdamı sağlayarak aslında dezenflasyon politikanıza destek olur. Dolayısıyla tüketim üzerinden değil daha çok üretim üzerinden büyüme stratejimiz var. Bu da bizim enflasyonla mücadele politikamız ve büyüme politikamızın eş zamanlı yürütülmesine hizmet ediyor.
Tarımı stratejik sektör olarak değerlendiriyoruz. Planlı üretim kavramıyla hareket ediyoruz. Tarım desteklerine güçlü şekilde devam edeceğiz.
(Kur korumalı mevduat) Geçen yıl ortalarında 125-126 milyar dolardı, bugün 50 milyar doların altına geldi. Türkiye düşük KKM ile karşı karşıya.
(Yeni yatırımlar) Kesinlikle duyacağınıza inanıyorum. Uluslararası doğrudan yatırımlarda Türkiye'nin payını yüzde 1,5'e yükseltmek istiyoruz.
(Kredi derecelendirme kuruluşları) Not vermiş, vermemiş, onların bileceği şey. Biz riskleri azaltıp, bünyemizi sağlamlaştırıp yola devam edeceğiz.
Emeklilerimize yüzde 41,5 enflasyon beklediğimiz bir yılda bunun 2 katı kadar artış sağladık. İmkanlar oluştukça yanlarında olmaya devam edeceğiz.
Seçimsiz dönemler altın kıymetinde bir dönem, fırsat penceresi. Bunu erken seçim söylemleriyle gölgelemeye çalışanlar ülkeye fayda getirmiyor.
Ayrıntılar geliyor...