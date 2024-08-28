Giriş Tarihi: 28.08.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
11:37
SON DAKİKA: Dış ticaret açığında rekor gerileme! Bakan Şimşek 'Dezenflasyon sürecine önemli katkı' diyerek açıkladı
Son dakika haberi: Türkiye'nin ihracatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak 22 milyar 510 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 7,8 azalışla 29 milyar 805 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,8 azalarak 7 milyar 295 milyon dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75,5'e yükseldi. Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, azalan cari açığın ve dış finansman ihtiyacının dezenflasyon sürecine önemli katkı verdiğini söyledi.