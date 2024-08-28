SON DAKİKA: Dış ticaret açığında rekor gerileme! Bakan Şimşek ’Dezenflasyon sürecine önemli katkı’ diyerek açıkladı

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 41,8 AZALDI

Genel Ticaret Sistemi kapsamında ihracat, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,8 artışla 22 milyar 510 milyon dolar, ithalat ise yüzde 7,8 düşüşle 29 milyar 805 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,8 azalarak 7 milyar 295 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Temmuz 2023'te yüzde 61,2 iken geçen ay yüzde 75,5'e yükseldi.