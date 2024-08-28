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Haberler Galeri SON DAKİKA: Dış ticaret açığında rekor gerileme! Bakan Şimşek 'Dezenflasyon sürecine önemli katkı' diyerek açıkladı
Giriş Tarihi: 28.08.2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 11:37

SON DAKİKA: Dış ticaret açığında rekor gerileme! Bakan Şimşek 'Dezenflasyon sürecine önemli katkı' diyerek açıkladı

Son dakika haberi: Türkiye'nin ihracatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak 22 milyar 510 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 7,8 azalışla 29 milyar 805 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,8 azalarak 7 milyar 295 milyon dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75,5'e yükseldi. Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, azalan cari açığın ve dış finansman ihtiyacının dezenflasyon sürecine önemli katkı verdiğini söyledi.

SON DAKİKA: Dış ticaret açığında rekor gerileme! Bakan Şimşek ’Dezenflasyon sürecine önemli katkı’ diyerek açıkladı

Son dakika haberleri: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan temmuz ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

SON DAKİKA: Dış ticaret açığında rekor gerileme! Bakan Şimşek ’Dezenflasyon sürecine önemli katkı’ diyerek açıkladı

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 41,8 AZALDI

Genel Ticaret Sistemi kapsamında ihracat, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,8 artışla 22 milyar 510 milyon dolar, ithalat ise yüzde 7,8 düşüşle 29 milyar 805 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,8 azalarak 7 milyar 295 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Temmuz 2023'te yüzde 61,2 iken geçen ay yüzde 75,5'e yükseldi.

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SON DAKİKA: Dış ticaret açığında rekor gerileme! Bakan Şimşek ’Dezenflasyon sürecine önemli katkı’ diyerek açıkladı

"AZALAN CARİ AÇIK DEZENFLASYON SÜRECİNE ÖNEMLİ KATKI VERDİ"

Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Makroekonomik dengesizliklerden biri olan yüksek cari açığın azaltılmasında önemli mesafe katettik. Temmuzda yıllık dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre 38,7 milyar dolar geriledi. Bu durum temmuz için yıllık cari açıkta 20 milyar doların altında bir seviyeye işaret ediyor. Azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı dezenflasyon sürecine önemli katkı veriyor. Ana hedefimiz olan fiyat istikrarına ulaşarak gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı sağlayacağız." dedi.

SON DAKİKA: Dış ticaret açığında rekor gerileme! Bakan Şimşek ’Dezenflasyon sürecine önemli katkı’ diyerek açıkladı

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 32,4 AZALDI

Ocak-temmuz döneminde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 148 milyar 738 milyon dolar, ithalat ise yüzde 8,3 azalarak 198 milyar 676 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 32,4 azalışla 73 milyar 857 milyon dolardan 49 milyar 938 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Temmuz 2023 döneminde yüzde 65,9 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 74,9'a yükseldi.

SON DAKİKA: Dış ticaret açığında rekor gerileme! Bakan Şimşek ’Dezenflasyon sürecine önemli katkı’ diyerek açıkladı

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, temmuzda yüzde 13 artarak 18 milyar 157 milyon dolardan 20 milyar 524 milyon dolara çıktı. Temmuzda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 4,2 azalışla 24 milyar 536 milyon dolardan 23 milyar 506 milyon dolara düştü.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı temmuzda 2 milyar 982 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 3,1 artışla 44 milyar 30 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,3 olarak belirlendi.

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