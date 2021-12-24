Son dakika | Dolar, Euro ve Altın’dan büyük kaçış! Fiyatlar geri çekildi, şimdi özel Bankalar da...

ÖZEL BANKALAR DA KATILIYOR

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ürününü sadece kamu bankaları değil, özel bankalar da uygulamaya almaya başladı. Şekerbank tarafından dün yapılan açıklamada "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı" ürününün devreye alındığı belirtildi. Bankacılık sektörü uygulamaya katılan bankaların artması ile birlikte TL'ye geçişin hızlanacağı görüşünde. Kısa vadede Kur korumalı TL Vadeli Mevduat Ürünü'ne 20 milyar TL'lik, döviz tevdiat hesabından TL'ye ise 5 milyar dolarlık geçişin olacağı belirtiliyor.