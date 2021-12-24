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Haberler Galeri Son dakika | Dolar, Euro ve Altın'dan büyük kaçış! Fiyatlar geri çekildi, şimdi özel Bankalar da...
Giriş Tarihi: 24.12.2021 06:52 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 06:52

Son dakika | Dolar, Euro ve Altın'dan büyük kaçış! Fiyatlar geri çekildi, şimdi özel Bankalar da...

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni ürünlere rekor talep geldi. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı'na 10 milyar liralık geçiş gerçekleşti. 700 milyon dolarlık döviz hesabı da TL'ye dönüşüm için bankalara başvurdu. Dolar, Euro ve Altın fiyatlarında rekor düşüşe tekabül eden çekilme ve Başkan Erdoğan'a olan güven ile ekonomide TL'nin elini hızla güçlendiren gelişmeler peş peşe yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları

OKTAY ÖZDABAKOĞLU
Son dakika | Dolar, Euro ve Altın’dan büyük kaçış! Fiyatlar geri çekildi, şimdi özel Bankalar da...

Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı Türk Lirası'nı özendirme paketi kapsamında geliştirilen ürünlere vatandaş adeta akın etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlediği Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ürünü ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın öncü rolü üstlendiği döviz tevdiat hesaplarından TL vadeli mevduata dönüşüme rekor ilgi gerçekleşti.

Dolar, Euro ve altın fiyatlarındaki rekor düşüşü beraberinde getiren ekonomideki bu önemli son dakika gelişmesiyle ilgili Bakan Nebati'den de ilk günlerin rakamını açıklayan bir duyuru geldi. İşte detaylar;

Son dakika | Dolar, Euro ve Altın’dan büyük kaçış! Fiyatlar geri çekildi, şimdi özel Bankalar da...

SON DAKİKA | KUR KORUMA GARANTİLİ MEVDUATA 10 MİLYAR LİRALIK GEÇİŞ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kur korumalı TL mevduatına geçiş (dün) sabah itibarıyla 10 milyar liraydı, öğleden sonra bu katlanarak gitti" dedi. Merkez Bankası'nın kontrolündeki dövizden TL'ye geçiş mekanizması ile ise 700 milyon dolarlık döviz hesabı TL'ye döndü.

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Son dakika | Dolar, Euro ve Altın’dan büyük kaçış! Fiyatlar geri çekildi, şimdi özel Bankalar da...

ÖZEL BANKALAR DA KATILIYOR

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ürününü sadece kamu bankaları değil, özel bankalar da uygulamaya almaya başladı. Şekerbank tarafından dün yapılan açıklamada "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı" ürününün devreye alındığı belirtildi. Bankacılık sektörü uygulamaya katılan bankaların artması ile birlikte TL'ye geçişin hızlanacağı görüşünde. Kısa vadede Kur korumalı TL Vadeli Mevduat Ürünü'ne 20 milyar TL'lik, döviz tevdiat hesabından TL'ye ise 5 milyar dolarlık geçişin olacağı belirtiliyor.

Son dakika | Dolar, Euro ve Altın’dan büyük kaçış! Fiyatlar geri çekildi, şimdi özel Bankalar da...

DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK

Türkiye, yeni ekonomi modeliyle düşük faiz ortamında yatırımların desteklenmesini, büyümenin ve istihdamın sürdürülebilir hale getirilmesini, rekabetçi kur avantajıyla ihracatın artırılmasını, ithalatın düşürülmesini böylelikle de cari açığın cari fazlaya dönüştürülerek dış borca bağımlılığın ortadan kaldırılmasını amaçlıyor. Üretim odaklı ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modeli uygulanırken, para ve maliye politikalarının eşgüdümüyle tüm araçların etkin şekilde kullanılması hedefleniyor.

Son dakika | Dolar, Euro ve Altın’dan büyük kaçış! Fiyatlar geri çekildi, şimdi özel Bankalar da...

MUDİNİN KAYBI MÜMKÜN DEĞİL

Uygulanacak sistemde, gerçek kişilerin Türk Lirası vadeli hesapları üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek oran üzerinden hesap nemalandırılacak. Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11.00'de Amerikan doları döviz alış kuru yayımlamaya başladı. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranının üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacak.

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