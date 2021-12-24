Son dakika | Dolar, Euro ve Altın’dan büyük kaçış! Fiyatlar geri çekildi, şimdi özel Bankalar da...

Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı Türk Lirası'nı özendirme paketi kapsamında geliştirilen ürünlere vatandaş adeta akın etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlediği Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ürünü ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın öncü rolü üstlendiği döviz tevdiat hesaplarından TL vadeli mevduata dönüşüme rekor ilgi gerçekleşti.
Dolar, Euro ve altın fiyatlarındaki rekor düşüşü beraberinde getiren ekonomideki bu önemli son dakika gelişmesiyle ilgili Bakan Nebati'den de ilk günlerin rakamını açıklayan bir duyuru geldi. İşte detaylar;