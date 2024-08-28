Giriş Tarihi: 28.08.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
12:44
SON DAKİKA: Düşük faizli konut kredisi mi geliyor? Açıklama geldi! Kamu bankaları kampanya sürecine girdi mi?
Son dakika haberi: Düşük faizli konut kredisi kampanyası başlatılacağı iddiası dün sosyal medyada büyük ses getirdi. Bazı haber siteleri de kaynaksız bu haberi manşetten duyurdu. Sabah.com.tr konuya ilişkin haberleri resmi kaynaklara sordu. Kamu bankaları kampanya sürecine girdi mi? Düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında bir çalışma var mı? İşte cevabı...