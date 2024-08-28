SON DAKİKA: Düşük faizli konut kredisi mi geliyor? Açıklama geldi! Kamu bankaları kampanya sürecine girdi mi?

ORTALAMA KONUT KREDİSİNİN NEREDEYSE YARISI KADAR OLDUĞU BELİRTİLDİ

Söz konusu haberlerde ortalama konut kredisi faizinin yüzde 3,6 olduğu, düşük faizli kredi kampanyası ile bu oranın neredeyse yarısı kadar düşük bir faiz oranı ile kredi verileceği belirtildi.