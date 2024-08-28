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Haberler Galeri SON DAKİKA: Düşük faizli konut kredisi mi geliyor? Açıklama geldi! Kamu bankaları kampanya sürecine girdi mi?
Giriş Tarihi: 28.08.2024 12:43 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 12:44

SON DAKİKA: Düşük faizli konut kredisi mi geliyor? Açıklama geldi! Kamu bankaları kampanya sürecine girdi mi?

Son dakika haberi: Düşük faizli konut kredisi kampanyası başlatılacağı iddiası dün sosyal medyada büyük ses getirdi. Bazı haber siteleri de kaynaksız bu haberi manşetten duyurdu. Sabah.com.tr konuya ilişkin haberleri resmi kaynaklara sordu. Kamu bankaları kampanya sürecine girdi mi? Düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında bir çalışma var mı? İşte cevabı...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA: Düşük faizli konut kredisi mi geliyor? Açıklama geldi! Kamu bankaları kampanya sürecine girdi mi?

Son dakika haberleri: Kamu bankalarının düşük faizli konut kredisi kampanyası başlatacağına dair haberler ilişkin Sabah.com.tr resmi kaynaklara danıştı.

SON DAKİKA: Düşük faizli konut kredisi mi geliyor? Açıklama geldi! Kamu bankaları kampanya sürecine girdi mi?

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ Mİ GELİYOR?

Kamu bankalarının düşük faizli konut kredisi kampanyası başlatmayı planladığına dair haberler dün yeni bir gündem oluşturdu. Bankaların konuyla ilgili faiz oranlarının üzerinde çalıştığına dair iddialar ortaya atıldı.

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SON DAKİKA: Düşük faizli konut kredisi mi geliyor? Açıklama geldi! Kamu bankaları kampanya sürecine girdi mi?

YÜZDE 1,49 FAİZLİ KONUT KREDİSİ İDDİASI

Kamu bankalarının ilk kez ev alacaklara aylık yüzde 1,49 faiz oranıyla kredi imkanı sağlayacağı ve söz konusu kampanyanın Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım bankaları tarafından sunulacağı iddia edildi.

SON DAKİKA: Düşük faizli konut kredisi mi geliyor? Açıklama geldi! Kamu bankaları kampanya sürecine girdi mi?

ORTALAMA KONUT KREDİSİNİN NEREDEYSE YARISI KADAR OLDUĞU BELİRTİLDİ

Söz konusu haberlerde ortalama konut kredisi faizinin yüzde 3,6 olduğu, düşük faizli kredi kampanyası ile bu oranın neredeyse yarısı kadar düşük bir faiz oranı ile kredi verileceği belirtildi.

SON DAKİKA: Düşük faizli konut kredisi mi geliyor? Açıklama geldi! Kamu bankaları kampanya sürecine girdi mi?

YENİ EVLİ OLMA ŞARTI ARANACAĞI DA YER ALAN İDDİALAR ARASINDA

Düşük faizli konut kredisi kampanyasından daha önce hiç ev sahibi olmamış yeni evli çiftlerin faydalanacağı da yer alan iddialar arasındaydı. Buna göre öncelikli hedef bu gruplar olacaktı.

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