Son dakika | Ekonomide kritik adım: Vergi muafiyeti kararı

Son dakika haber: Gelir İdaresi Başkanlığı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama tebliğinde önemli değişikliklere gitti. Buna göre, imalat sanayi ve turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi işletmelere inşaat işlerine ilişkin hizmet ve mal tesliminde 31 Aralık 2025'e kadar KDV muafiyeti geldi. İstisna, inşaat taahhüt işi, nakliye, hafriyat ve benzeri inşa işler için uygulanacak. Yatırımı yapanların söz konusu inşaat işlerinde kullanılan mal alımları da bu kapsamda değerlendirilecek.