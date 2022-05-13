Giriş Tarihi: 13.05.2022 07:04
Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
07:08
Son dakika | Ekonomide kritik adım: Vergi muafiyeti kararı
Konut, turizm ve imalat sektörlerinde son dakika kararları: İmalat ve turizme yönelik teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin yapılan teslim ve hizmetler KDV'den istisna edildi. Alınan kararlar ışığında bir dizi adım atılacak ve nefes aldıran destekler sunulacak. İşte ekonomide önemli hareketlilik sağlayacak son dakika gelişmesinin detayları