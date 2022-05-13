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Haberler Galeri Son dakika | Ekonomide kritik adım: Vergi muafiyeti kararı
Giriş Tarihi: 13.05.2022 07:04 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 07:08

Son dakika | Ekonomide kritik adım: Vergi muafiyeti kararı

Konut, turizm ve imalat sektörlerinde son dakika kararları: İmalat ve turizme yönelik teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin yapılan teslim ve hizmetler KDV'den istisna edildi. Alınan kararlar ışığında bir dizi adım atılacak ve nefes aldıran destekler sunulacak. İşte ekonomide önemli hareketlilik sağlayacak son dakika gelişmesinin detayları

HAZAL ATEŞ
Son dakika | Ekonomide kritik adım: Vergi muafiyeti kararı

Son dakika haber: Gelir İdaresi Başkanlığı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama tebliğinde önemli değişikliklere gitti. Buna göre, imalat sanayi ve turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi işletmelere inşaat işlerine ilişkin hizmet ve mal tesliminde 31 Aralık 2025'e kadar KDV muafiyeti geldi. İstisna, inşaat taahhüt işi, nakliye, hafriyat ve benzeri inşa işler için uygulanacak. Yatırımı yapanların söz konusu inşaat işlerinde kullanılan mal alımları da bu kapsamda değerlendirilecek.

Son dakika | Ekonomide kritik adım: Vergi muafiyeti kararı

SON DAKİKA | 1 MİLYON İŞLETMENİN SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KDV'de basitleştirme çalışmaları kapsamında hazırlanan taslağı kamuoyu ile paylaştı. KDV iadesinde ilk yöntem değişikliği sektör ayırımı yapılmadan imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılar için gerçekleştirildi.

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Son dakika | Ekonomide kritik adım: Vergi muafiyeti kararı

KDV ÖDEME KOLAYLIĞI HAYATA GEÇİRİLDİ

KDV iadesinde sektör ayırımı yapılmadan imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılara KDV kolaylığı 1 Mayıs'tan itibaren yaşama geçirildi.

Son dakika | Ekonomide kritik adım: Vergi muafiyeti kararı

Yapılan düzenlemeyle daha önce ödediği KDV'nin iade edilmesinde sıkıntı yaşayan 1 milyona yakın mükellefin sorunu çözüldü. Gelir İdaresi KDV önceki gün yayınladığı tebliğle işletmeleri destekleyecek yeni bir vergi muafiyeti sağladı. İmalat sanayii ve turizme yönelik teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin 1 Mayıs itibariyle yapılan teslim ve hizmetler KDV'den istisna edildi.

Son dakika | Ekonomide kritik adım: Vergi muafiyeti kararı

TEŞVİK BELGESİ ZORUNLULUĞU VAR

Bu istisnadan yararlanacak mükelleflerin, imalat sanayii ile turizme yönelik düzenlenmiş bir yatırım teşvik belgesine sahip olması zorunluluğu bulunuyor. Bu belgenin yasanın yürürlük tarihinden önce düzenlenmesi istisna uygulamasında engel teşkil etmiyor.

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