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Haberler Galeri Son dakika: Ekonomide reform takvimi açıklandı! 10 ana başlıktan oluşuyor... İşte detaylar...

Son dakika: Ekonomide reform takvimi açıklandı! 10 ana başlıktan oluşuyor... İşte detaylar...

Hazine ve Maliye Bakanı : "Ekonomi reformlarımızın takvimini tamamladık. 10 ana başlıktan oluşan Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinden ilan edildi. Söz konusu takvime göre Ekonomi Reform Paketi'ndeki tüm eylemler 2023 yılının mart ayına kadar tamamlanacak.

Giriş Tarihi: 23.03.2021 21:40 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 22:48
Son dakika: Ekonomide reform takvimi açıklandı! 10 ana başlıktan oluşuyor... İşte detaylar...

Hazine ve Maliye Bakanı , Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin reform takvimini tamamladıklarını, Bakanlığın internet sitesinden takvime ulaşılabileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Mart'ta açıkladığı, ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütmeye yönelik Ekonomi Reformları Eylem Planı takvimi, ilgili Bakanlıkların ve kurumların yol haritası belli oldu.

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonomi Reformlarımızın takvimini tamamladık. Bakanlığımızın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Eylem planı Kamu Maliyesi, Fiyat İstikrarı, Finansal Sektör, Cari Açık, İstihdam, Kurumsal Yönetişim, Yatırımların Teşvik Edilmesi, İç Ticaretin Kolaylaştırılması, Rekabet, Piyasa Gözetimi ve Denetimi olmak üzere 10 başlıkta ana eylemlerden oluştu.

Söz konusu takvime göre Ekonomi Reform Paketi'ndeki tüm eylemler 2023 yılının mart ayına kadar tamamlanacak.

Son dakika: Ekonomide reform takvimi açıklandı! 10 ana başlıktan oluşuyor... İşte detaylar...

İLAVE İSTİHDAMA TEŞVİK HAZİRAN'DA

İlave istihdama teşvik düzenlemesi 30 Haziran 2021 tarihine kadar yaşama geçecek. Reform paketine göre küçük ölçekli firmalardan likidite sıkıntısı çekenlere yönelik istihdama kattıkları her bir ilave kişi için Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 100 bin liralık krediye erişim sağlanacak. Kredinin maksimum limiti ilave 5 istihdam için 500 bin lira olacak.

TAŞITTA TASARRUF YAZIN BAŞLIYOR

Reform paketinde yer alan kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına katı sınırlamalar getirilmesine ilişkin düzenleme 30 Haziran tarihine kadar çıkarılacak. Bunun için idari karar alınacak. Sosyal yardımların etkin bir biçimde dağıtılması için, sosyal yardım verilerinin tamamının (belediyelerce verilenler de dahil olmak üzere) Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine entegre edilmesi düzenlemesi için yasa çıkarılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sorumlu olduğu söz konusu düzenleme 30 Haziran 2022 tarihine kadar yapılacak. Yerel yönetimlerin borç stokunun artmasını önleyecek ve borç sürdürülebilirliğini sağlayacak düzenlemeler ise yıl sonuna kadar hayata geçirilecek.

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ YASASI

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın sorumluluğunda Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) uygulamalarında etkinliği, esnekliği ve bütünlüğü sağlayacak KÖİ Çerçeve kanunu teklif çalışmaları 31 Aralık 2022'e kadar tamamlanacak. KİT'lerde 30 Haziran 2022'e kadar reform yapılacak. İşlenmemiş gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerini de düşürecek olan Hal Yasası Teklifi bu yılın sonuna kadar TBMM'ye sunulacak. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatların hedef enflasyona göre belirlenmesiyle enflasyon ataleti azaltılacak. Zorunlu durumlar için yasa çıkarılacak ya da idari karar alınacak. Çalışmalar bu yılın sonuna kadar tamamlanacak.

DİJİTAL PARA YASASI 31 ARALIK'TA

Merkez Bankası dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki alt yapısını 31 Aralık 2021 tarihine kadar oluşturacak. Merkez BAnkası'nın sorumlu olduğu bu eylem için yasa çıkarılacak. BDDK finansal tüketicinin korunması, piyasa bütünlüğü ve rekabetin güçlendirilmesine yönelik gözetim mekanizmasını bu yılın haziran ayı sonuna kadar oluşturacak.

18 YAŞ ALTINDAKİLERE BES HAZİRAN SONUNA

Şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve özkaynakla finansmanı teşvik edici düzenlemeler bu yılın sonuna kadar yapılacak. 18 yaşından küçüklerin bireysel emeklilik sistemine dâhil edilmesini sağlayacak düzenlemeler 30 Haziran 2021 tarihine kadar yapılacak. Yine bu yıl haziran sonuna kadar BES dışında özel emeklilik hizmeti veren kuruluşlar (sandık, vakıf vb.) nezdindeki birikimlerin, cazip imkânlarla 2023 yılsonuna kadar BES'e aktarımına imkân sağlanacak. Bireysel Emeklilik Sistemi ile sağlık, hayat, eğitim sigortası gibi özel güvencelerin cazip olanaklarla bütünleşik bir güvence paketi şeklinde sunulmasına ilişkin 30 Eylül 2021 tarihine kadar yasa çıkarılacak.

ERKEN UYARI SİSTEMİ EYLÜL'E KADAR TAMAM

Merkez Bankası'nca Eylül ayına kadar gıda fiyatlarındaki dalgalanmaları önlenmesi ave enflasyona etkisinin azaltılması amacıyla Erken Uyarı Sistemi kurulacak.

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Son dakika: Ekonomide reform takvimi açıklandı! 10 ana başlıktan oluşuyor... İşte detaylar...

- Döner Sermayeler 2022 yılı bütçesinden başlamak üzere aşamalı olarak merkezi yönetim bütçesine dahil edilerek bütçe hakkının kapsamı genişletilecektir.

- Döner sermaye işletmeleri gözden geçirilecek, verimli olmayan döner sermaye işletmeleri kapatılacaktır

- Yerel yönetimlerin borç stokunun artmasını önleyecek ve borç sürdürülebilirliğini sağlayacak düzenlemeler yapılarak, mali disiplin güçlendirilecektir

- Sosyal yardımların etkin bir biçimde dağıtılması için, sosyal yardım verilerinin tamamı (belediyelerce verilenler de dahil olmak üzere) Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine entegre edilecektir

Son dakika: Ekonomide reform takvimi açıklandı! 10 ana başlıktan oluşuyor... İşte detaylar...

- Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına katı sınırlamalar getirilecektir

- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir gereği olarak, kamu kurumlarının teşkilatlanması, yönetim verimliliği ve etkinliği dikkate alınarak daha da güçlendirilecektir

- Kamu personeline dair iş ve işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesi sağlanacaktır

- Kamu kurumlarının yurt dışı teşkilatları etkililik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde gözden geçirilecektir

Son dakika: Ekonomide reform takvimi açıklandı! 10 ana başlıktan oluşuyor... İşte detaylar...

- Hazinenin kullanımı dışında kalan kurumların hesabı, Tek Hazine Kurumlar Hesabı sistemine aktarılacak ve nakit yönetimi verimliliği artırılacaktır

- Toplam borç stoku içinde döviz cinsi borçların payı azaltılacaktır

- Borçlanmanın ortalama vadesi artırılacak, borçlanma kompozisyonunda sabit getirili ve TL cinsi enstrümanlara ağırlık verilecektir

- İtfa profilinin dengeli dağılımını sağlamak amacıyla değişim ihaleleri etkin bir borç yönetimi aracı olarak kullanılacaktır

- Geliri düşük olan küçük esnafa vergi muafiyeti sağlanacaktır. Basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutularak, beyan yükümlülükleri kaldırılacaktır

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