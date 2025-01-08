Giriş Tarihi: 08.01.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
10:58
SON DAKİKA: Elinde birikimi olanlar dikkat: Altın, döviz, borsa! En çok kazandıran yatırım belli oldu
Yatırımcısına yıl boyu en çok kazandıran yatırım aracı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. 2024 yılının genelinde en fazla getiriyi külçe altın sağladı. En fazla kayıp ise euroda yaşandı. Aralık 2024'te Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde en yüksek aylık reel getiri yüzde 6,02 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti.