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Haberler Galeri SON DAKİKA: Elinde birikimi olanlar dikkat: Altın, döviz, borsa! En çok kazandıran yatırım belli oldu
Giriş Tarihi: 08.01.2025 10:58 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 10:58

SON DAKİKA: Elinde birikimi olanlar dikkat: Altın, döviz, borsa! En çok kazandıran yatırım belli oldu

Yatırımcısına yıl boyu en çok kazandıran yatırım aracı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. 2024 yılının genelinde en fazla getiriyi külçe altın sağladı. En fazla kayıp ise euroda yaşandı. Aralık 2024'te Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde en yüksek aylık reel getiri yüzde 6,02 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

SON DAKİKA: Elinde birikimi olanlar dikkat: Altın, döviz, borsa! En çok kazandıran yatırım belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024 dönemi ve geçen yıl geneline ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı. Türkiye'de en fazla tercih ettiği borsa, altın ve döviz yatırım araçlarından hangisinin daha fazla kazandırdığı belli oldu.

SON DAKİKA: Elinde birikimi olanlar dikkat: Altın, döviz, borsa! En çok kazandıran yatırım belli oldu

AYLIKTA EN ÇOK KAZANDIRAN BORSA OLDU

Geçen ay aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 6,68, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,02 oranlarıyla BIST 100 endeksinde görüldü. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 3,08, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 2,61, dolar yüzde 1,21 oranlarıyla yatırımcısına reel getiri sağlarken, avro yüzde 0,29 ve külçe altın yüzde 1,46'yla yatırımcısına kaybettirdi.

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SON DAKİKA: Elinde birikimi olanlar dikkat: Altın, döviz, borsa! En çok kazandıran yatırım belli oldu

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yatırımcısına yüzde 2,43, DİBS yüzde 1,97, dolar yüzde 0,57 reel getiri sağlarken, avro yüzde 0,91, külçe altın yüzde 2,08 kayba yol açtı. Mevduat faizi (brüt) 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,97, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,97 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak dikkati çekti.

SON DAKİKA: Elinde birikimi olanlar dikkat: Altın, döviz, borsa! En çok kazandıran yatırım belli oldu

Aynı dönemde avro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,30, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,78 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı. 6 aylık değerlendirmeye göre, mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,72, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,6 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,65, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,9 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

SON DAKİKA: Elinde birikimi olanlar dikkat: Altın, döviz, borsa! En çok kazandıran yatırım belli oldu

YILLIKTA ALTIN KAZANDIRDI

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,35, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,13 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı. Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 6,12, BIST 100 endeksi yüzde 0,15 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 6,43, DİBS yüzde 7,52, avro yüzde 10,22 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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