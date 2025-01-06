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Haberler Galeri SON DAKİKA! Emekli banka promosyonları 2025 tutarları belli oldu! Emekli promosyonları 24 bin liraya dayandı: İşte güncel tutarlar...
Giriş Tarihi: 06.01.2025 09:20 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 09:39

SON DAKİKA! Emekli banka promosyonları 2025 tutarları belli oldu! Emekli promosyonları 24 bin liraya dayandı: İşte güncel tutarlar...

Emekli banka promosyonları 2025 yılında yeniden güncellendi. Emekli maaşları için 6 aylık enflasyon toplamı yüzde 15,75 olarak hesaplandı. Böylece, SSK,Bağkur ve memur emeklisine yansıtılacak enflasyon farkı ortaya çıktı. Emekli promosyonları da yeni emekli zammına göre değişti. İşte güncel emekli promosyon tutarları...

SON DAKİKA! Emekli banka promosyonları 2025 tutarları belli oldu! Emekli promosyonları 24 bin liraya dayandı: İşte güncel tutarlar...

Emekli banka promosyonları 2025 milyonlarca emekli için ek gelir kapısı oldu. Banka promosyonları 24 bin liraya kadar dayandı. Emekli maaş zamları için enflasyon farkı ortaya çıkarken emekliler ne kadar prosmoyon ödemesi alacaklarını merak ediyor. En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri? İşte banka banka güncel emekli promosyon tutarları...

SON DAKİKA! Emekli banka promosyonları 2025 tutarları belli oldu! Emekli promosyonları 24 bin liraya dayandı: İşte güncel tutarlar...

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025 TUTARLARI

Aralık ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla emeklinin maaşına yansıyacak enflasyon farkı belli oldu. Buna göre, SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,75'lik zam farkını hak etti. Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 5,23 olarak açıklandı. Bu oranların açıklanmasının ardından gözler banka promosyonlarına çevrildi.

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SON DAKİKA! Emekli banka promosyonları 2025 tutarları belli oldu! Emekli promosyonları 24 bin liraya dayandı: İşte güncel tutarlar...

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

SON DAKİKA! Emekli banka promosyonları 2025 tutarları belli oldu! Emekli promosyonları 24 bin liraya dayandı: İşte güncel tutarlar...

GARANTİ BANKASI

Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ocak 2025'tir. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 15.000 TL'ye varan nakit promosyon! Emekli promosyon fırsatını kaçırmayın. Garanti BBVA'da emekli maaşınızın bağlı olduğu Vadesiz TL hesabınızı kullanarak Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet üzerinden yapacağınız havale ve hafta içi saat 08.30 - 16.00 arası olan EFT/FAST işlemlerinizi ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz! (01.04.2021 itibarıyla geçerli olan uygulama, resmî tatil günleri ve hafta sonlarını kapsamamaktadır. Uygulamaya daha önceki tarihlerde yapılan EFT/FAST ve havale işlemleri dahil değildir.)

Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilerimize 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Emekli promosyon avantajından 1 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.

Emeklilik promosyonu ödemesinin müşteri hesabına aktarılması ile taahhüt süresi başlar.

Emeklilere promosyon ödemeleri SGK tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde gerçekleştirilir.

Birden fazla emekli maaşı ödemesi alan müşterilerimiz emekli promosyon talebinde bulunduğunda emekli maaşlarının toplamı dikkate alınır ve tek bir promosyon ödemesi yapılır.

Emekli promosyon ödemeniz Emekli Bankacılığı Promosyon Taahhütnamesi'ni imzalamanızın ardından Garanti BBVA'ya ilk maaşınızın yatmasına istinaden ilk 3 iş günü içinde yapılır. Promosyon ödemesine konu olan maaş için taahhüt süresi içinde banka değişikliği yapılamaz.

Taahhüt süresi boyunca vefat dışında SGK tarafından emekli banka promosyonuna konu gelir veya aylık ödemenin kesilmesi, gelir veya aylığın farklı bir kuruma taşınması, herhangi bir nedenle taahhüt süresi dolmadan taahhüdü sonlandırdığınızda emeklilik promosyonu ilişkisi de sonlandırılır. Bu durumda kalan taahhüt süresi göz önünde bulundurularak ödenen emekli promosyon tutarı bankamızın yazılı bildirimine gerek kalmaksızın kıstelyevm* yöntemi ile iade edilir. *Yapılan promosyon ödemesinin kalan süreyle orantılı kısım.

SON DAKİKA! Emekli banka promosyonları 2025 tutarları belli oldu! Emekli promosyonları 24 bin liraya dayandı: İşte güncel tutarlar...

YAPI KREDİ

20.000 TL'ye Varan Emekli Promosyon Yapı Kredi'de

0- 9.999 TL'ye kadar olana 11.250 TL,

10.000 TL - 14.499 TL arasında olana 15.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arasında olana 17.500 TL,

20.000 TL' nin üzerinde olana 20.000 TL.

¹Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 2.500 TL ek nakit ödül ödenir.

²Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremi bağımsız 2.000 TL ek ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.

³Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde ilk defa Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapması veya Yapı Kredi Mobil uygulamasını yeniden aktif kullanmaya başlaması* gerekmektedir. Dijital aktiflik ek ödül kriterinin sağlanması durumunda; müşterilere, maaş baremi bağımsız 500 TL ek nakit ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır. (*Aktiflik kriteri; ek ödül taahhütnamesinin imzalanması öncesindeki 90 gün boyunca Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapmayan müşterinin, tekrar uygulamayı kullanmaya başlamasıdır.) Dijital aktiflik kampanyasından ek ödül taahhüdü veren ve ödülden faydalanan müşteriler, taahhütlerini iptal edip tekrar taahhüt vermeleri durumunda kampanyadan faydalanamazlar.

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