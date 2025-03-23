2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ SON DAKİKA! SSK, Bağkur emeklisi bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? SGK’dan açıklama

Ramazan Bayramına sayılı günler kala emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihleri merak edilmeye başlandı. İkramiyeler yüzde 33 artışla 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldı. Bayram ikramiyeleri için ödeme takvimi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sosyal medya hesabından açıklandı. EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK? SGK'nın açıkladığı tarihlere göre, maaş ödeme tarihleri ayın 17,18,19'u olanlara 24 Mart tarihinde ödeme yapılacak. Maaş ödeme tarihi 20,21,22 olanlar bayram ikramiyelerini 25 Mart'ta alacak. Ayın 23, 24, 25, 26'sı itibarıyla ödeme alan emekliler 26 Mart tarihinde bayram ikramiyelerini alabilecekler. Bağ-Kur kapsamında aylık alan emekliler 27 Mart tarihinde Emekli Sandığı kapsamında olanlar 28 Mart tarihinde ikramiye ödemelerini alabilecek. İşte SGK'nın açıklaması: Ramazan Bayramı ikramiyesini 24 Mart 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz. pic.twitter.com/DUOYUfKcoW — SGK (@sgksosyalmedya) March 23, 2025 Emekli ikramiyelerine ilişkin kanun teklifi geçtiğimiz haftalarda Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmişti. Meclis Genel Kurulu'ndan milyonları ilgilendiren ikramiye kararının görüşüleceği gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin başlattığı tartışmalar nedeniyle görüşmeler yarım kaldı. BAYRAM İKRAMİYELERİ FARKI NE ZAMAN YATACAK? Emekli bayram ikramiyeleri farklarının ödenmesine ilişkin SGK açıklamasında şu ifadelere yer verildi: Bayram ikramiye tutarının yükseltilmesine yönelik TBMM'de devam eden kanun çalışmaları yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanması akabinde en kısa sürede fark tutarlarının ödenmesi de gerçekleştirilecektir.