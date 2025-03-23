2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ SON DAKİKA! SSK, Bağkur emeklisi bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? SGK’dan açıklama

Ramazan Bayramına sayılı günler kala emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihleri merak edilmeye başlandı. İkramiyeler yüzde 33 artışla 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldı. Bayram ikramiyeleri için ödeme takvimi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sosyal medya hesabından açıklandı.