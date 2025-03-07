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Haberler Galeri SON DAKİKA EMEKLİ İKRAMİYESİ! Milyonları ilgilendiren tarih belli oldu: Emekli bayram ikramiyeleri kaç TL olacak
Giriş Tarihi: 07.03.2025 19:23 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 19:24

SON DAKİKA EMEKLİ İKRAMİYESİ! Milyonları ilgilendiren tarih belli oldu: Emekli bayram ikramiyeleri kaç TL olacak

Son dakika haberleri... 16 buçuk milyon emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu. AK Parti, 3 bin liralık bayram ikramiyesini artıran yasa teklifini 10 Mart Pazartesi günü TBMM Başkanlığı'na sunacak. Peki emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Emekliler bayramda kaç TL ikramiye alacak? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte son dakika emekli ikramiyesi haberinin ayrıntıları...

ANKARA
SON DAKİKA EMEKLİ İKRAMİYESİ! Milyonları ilgilendiren tarih belli oldu: Emekli bayram ikramiyeleri kaç TL olacak

Son dakika haberleri... Milyonlarca emeklinin gözünü çevirdiği bayram ikramiyeleri için kritik bir gelişme yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile önceki gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanları ile AK Parti'nin ekonomi kurmayları bir toplantı yaptı.

SON DAKİKA EMEKLİ İKRAMİYESİ! Milyonları ilgilendiren tarih belli oldu: Emekli bayram ikramiyeleri kaç TL olacak

3 FARKLI RKAM MASADA

Toplantıda emekliye verilecek bayram ikramiyesi artışı ele alındı. Bakanlar ve AK parti kurmayları 3 bin lira olan ikramiyede artış için 3 alternatif rakam üzerinde durdu. Bu rakamlar 500 lira, 750 lira ve bin lira olarak sıralandı. Üç rakamın etki analizleri de masaya yatırılıp detaylı bir şekilde değerlendirildi.

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SON DAKİKA EMEKLİ İKRAMİYESİ! Milyonları ilgilendiren tarih belli oldu: Emekli bayram ikramiyeleri kaç TL olacak

Yapılacak artışın bütçe dengelerini korurken, emeklinin memnun olmasını sağlayacak bir rakam olması gerektiğinin altı çizildi. Uzun tartışmalar sonrasında bin liralık artış ağır bastı.

SON DAKİKA EMEKLİ İKRAMİYESİ! Milyonları ilgilendiren tarih belli oldu: Emekli bayram ikramiyeleri kaç TL olacak

Alternatifler Başkan Erdoğan'a da sunulacak. Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda rakam netleştirilecek. Düzenleme AK Parti'nin pazartesi günü TBMM Başkanlığı'na sunmayı planladığı torba yasa teklifine eklenecek.

SON DAKİKA EMEKLİ İKRAMİYESİ! Milyonları ilgilendiren tarih belli oldu: Emekli bayram ikramiyeleri kaç TL olacak

Emekli ikramiye artışının da içinde yer aldığı torba yasa teklifi önümüzdeki hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Daha sonra da Genel Kurul gündemine indirilip Ramazan Bayramı öncesi emeklinin zamlı ikramiye alması sağlanacak.