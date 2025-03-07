Giriş Tarihi: 07.03.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
19:24
SON DAKİKA EMEKLİ İKRAMİYESİ! Milyonları ilgilendiren tarih belli oldu: Emekli bayram ikramiyeleri kaç TL olacak
Son dakika haberleri... 16 buçuk milyon emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu. AK Parti, 3 bin liralık bayram ikramiyesini artıran yasa teklifini 10 Mart Pazartesi günü TBMM Başkanlığı'na sunacak. Peki emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Emekliler bayramda kaç TL ikramiye alacak? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte son dakika emekli ikramiyesi haberinin ayrıntıları...