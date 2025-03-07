SON DAKİKA EMEKLİ İKRAMİYESİ! Milyonları ilgilendiren tarih belli oldu: Emekli bayram ikramiyeleri kaç TL olacak

3 FARKLI RKAM MASADA

Toplantıda emekliye verilecek bayram ikramiyesi artışı ele alındı. Bakanlar ve AK parti kurmayları 3 bin lira olan ikramiyede artış için 3 alternatif rakam üzerinde durdu. Bu rakamlar 500 lira, 750 lira ve bin lira olarak sıralandı. Üç rakamın etki analizleri de masaya yatırılıp detaylı bir şekilde değerlendirildi.