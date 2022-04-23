SON DAKİKA! Emekli, memur ve işçiye ek zam geliyor! Emekli temmuz ve memur zamları ne kadar olacak? İşte yeni maaş tablosu!

Son dakika haberi... Emekli ve memur zammı için geri sayım başladı. Emekli ve memurlar 'Temmuz maaş zamları ne kadar olacak' sorusunun yanıtına odaklanmış durumda. Temmuz zamları ile ilgili ipuçları ise enflasyon tahminine ilişkin verilerle geliyor. Bilindiği üzere; Emekli ve memura temmuz zammı yılın ilk 6 ayındaki enflasyon oranları baz alınarak yapılıyor. İşte temmuz zammı ile ilgili öne çıkan gelişmeler!