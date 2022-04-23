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Haberler Galeri SON DAKİKA! Emekli, memur ve işçiye ek zam geliyor! Emekli temmuz ve memur zamları ne kadar olacak? İşte yeni maaş tablosu!
Giriş Tarihi: 23.04.2022 11:05 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 11:07

SON DAKİKA! Emekli, memur ve işçiye ek zam geliyor! Emekli temmuz ve memur zamları ne kadar olacak? İşte yeni maaş tablosu!

Son dakika haberi: Türkiye'deki 14 milyona yaklaşan emekli ve 4 milyonu aşkın memurun öncelikli gündeminde temmuz zammı var. Temmuz zamlarına ilişkin daha önce yapılan açıklamalarda yeni artışlar yapılabileceği kaydedilirken, güzel haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin verdi. Bakan Bilgin'in açıklaması ile milyonlara ek zam göründü. Emekli, memur ve işçileri mutlu edecek müjdenin Temmuz'da verileceği kaydedildi. Peki emekli ve memur zamları ne kadar olacak? Maaşlar hangi seviyeye gelecek? İşte son dakika haberinin detayları!

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SON DAKİKA! Emekli, memur ve işçiye ek zam geliyor! Emekli temmuz ve memur zamları ne kadar olacak? İşte yeni maaş tablosu!

Son dakika haberi... Emekli ve memur zammı için geri sayım başladı. Emekli ve memurlar 'Temmuz maaş zamları ne kadar olacak' sorusunun yanıtına odaklanmış durumda. Temmuz zamları ile ilgili ipuçları ise enflasyon tahminine ilişkin verilerle geliyor. Bilindiği üzere; Emekli ve memura temmuz zammı yılın ilk 6 ayındaki enflasyon oranları baz alınarak yapılıyor. İşte temmuz zammı ile ilgili öne çıkan gelişmeler!

SON DAKİKA! Emekli, memur ve işçiye ek zam geliyor! Emekli temmuz ve memur zamları ne kadar olacak? İşte yeni maaş tablosu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Emeklilerimizi, kamu personelini, işçilerimizi mutlu edecek müjdeyi Temmuz'da vereceğiz" dedi.

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SON DAKİKA! Emekli, memur ve işçiye ek zam geliyor! Emekli temmuz ve memur zamları ne kadar olacak? İşte yeni maaş tablosu!

Asgari ücreti de Aralık'ta gündeme alacaklarını belirten Bakan Bilgin, "O tarih geldiği zaman bütün bu şartları dikkate alarak yeniden asgari ücreti değerlendirirken de Türkiye'nin çalışanlarını koruyacak bir seviyede belirleyeceğimizi şimdiden ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA! Emekli, memur ve işçiye ek zam geliyor! Emekli temmuz ve memur zamları ne kadar olacak? İşte yeni maaş tablosu!

Ocak'ta mevcut zamlara ilave iyileştirmeler hayata geçirilmişti.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylık Ocak'ta 1500 liradan, 2500 liraya yükselirken, memurlara ve memur emeklilerinin zammı da 2.5 puanlık ilave artışla yüzde 30.95'e çıkartılmıştı.

SON DAKİKA! Emekli, memur ve işçiye ek zam geliyor! Emekli temmuz ve memur zamları ne kadar olacak? İşte yeni maaş tablosu!

TEMMUZ ZAMLARI NE KADAR OLACAK?

Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak.

Memurlara ve memur emeklilerine de toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak.

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