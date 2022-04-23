Giriş Tarihi: 23.04.2022 11:05
Güncelleme Tarihi: 23.04.2022
11:07
SON DAKİKA! Emekli, memur ve işçiye ek zam geliyor! Emekli temmuz ve memur zamları ne kadar olacak? İşte yeni maaş tablosu!
Son dakika haberi: Türkiye'deki 14 milyona yaklaşan emekli ve 4 milyonu aşkın memurun öncelikli gündeminde temmuz zammı var. Temmuz zamlarına ilişkin daha önce yapılan açıklamalarda yeni artışlar yapılabileceği kaydedilirken, güzel haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin verdi. Bakan Bilgin'in açıklaması ile milyonlara ek zam göründü. Emekli, memur ve işçileri mutlu edecek müjdenin Temmuz'da verileceği kaydedildi. Peki emekli ve memur zamları ne kadar olacak? Maaşlar hangi seviyeye gelecek? İşte son dakika haberinin detayları!