Son dakika: Emekliye 528 lira ek zam! İşte tüm ayrıntılar...

EN AZ 86 LİRA



Memur emeklilerinin aile yardımı ödeneği dahil en düşük aylığı bin 978 liradan yüzde 8.65 zam ile 2 bin 149 liraya yükseldi. Net maaşa yüzde 4 oranında ek ödeme eklenecek. Bu tutarda 85 lira 96 kuruş olacak. Böylece en düşük memur emeklisinin eline geçen parası 2 bin 234 lira 96 kuruşa yükselecek. Ocak'ta 12 bin 148 lira 79 kuruş olan en yüksek memur emeklisi maaşı ise Temmuz'da yüzde 8.65 zam ile 13 bin 199 lira 66 kuruşa çıkacak.