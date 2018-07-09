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Son dakika: ye 528 lira ek zam! İşte tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 09.07.2018 09:40 Güncelleme Tarihi: 09.07.2018 09:56
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Son dakika: ye 528 lira ek zam! İşte tüm ayrıntılar...
Son dakika: Emekliye 528 lira ek zam! İşte tüm ayrıntılar...

MEMUR EMEKLİSİNİN EK ÖDEMESİ 528 LİRAYA KADAR ÇIKTI

Haziran enflasyonu ile tüm memur ve ler Temmuz zamlarını öğrendi. Zam ile birlikte emeklilere maaşın yüzde 4'ü veya 5'i oranında verilen ek ödemeler de arttı. Memur emeklisinin ek ödemesi 528 liraya kadar çıktı. (TAKVİM)

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Son dakika: ye 528 lira ek zam! İşte tüm ayrıntılar...
Son dakika: Emekliye 528 lira ek zam! İşte tüm ayrıntılar...

ler Temmuz zammını öğrendi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyona göre yüzde 9.17 zam yapılacak. Memur ve memur emeklileri de yüzde 5.17 enflasyon farkı ve bunun üzerine eklenen yüzde 3.5'luk toplu sözleşme zamlarını alacak.

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Son dakika: ye 528 lira ek zam! İşte tüm ayrıntılar...
Son dakika: Emekliye 528 lira ek zam! İşte tüm ayrıntılar...

ler, her ay maaşıyla birlikte ek ödeme de alıyor. Temmuz zammıyla birlikte ek ödeme de yükseldi. Ek ödeme maaşın yüzde 4'ü ya da yüzde 5'i oluyor. Bin 18 liranın altındaki maaşlarda yüzde 5, üstündeki maaşlarda yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor.

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Son dakika: ye 528 lira ek zam! İşte tüm ayrıntılar...
Son dakika: Emekliye 528 lira ek zam! İşte tüm ayrıntılar...

EN AZ 86 LİRA

Memur lerinin aile yardımı ödeneği dahil en düşük aylığı bin 978 liradan yüzde 8.65 zam ile 2 bin 149 liraya yükseldi. Net maaşa yüzde 4 oranında ek ödeme eklenecek. Bu tutarda 85 lira 96 kuruş olacak. Böylece en düşük memur emeklisinin eline geçen parası 2 bin 234 lira 96 kuruşa yükselecek. Ocak'ta 12 bin 148 lira 79 kuruş olan en yüksek memur emeklisi maaşı ise Temmuz'da yüzde 8.65 zam ile 13 bin 199 lira 66 kuruşa çıkacak.

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Son dakika: ye 528 lira ek zam! İşte tüm ayrıntılar...
Son dakika: Emekliye 528 lira ek zam! İşte tüm ayrıntılar...

Bu maaşa maaşın yüzde 4'ü oranında yani 528 lira da ek ödeme yansıtılacak. Böylece en yüksek memur sinin maaşı 13 bin 727 lira 66 kuruşa yükselecek. Memur emeklilerinin maaşındaki ek ödeme zam ile birlikte 85 lira 96 kuruş ile 528 lira arasında değişecek.

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Son dakika: ye 528 lira ek zam! İşte tüm ayrıntılar...
Son dakika: Emekliye 528 lira ek zam! İşte tüm ayrıntılar...

E-DEVLET'TE GÖRÜLÜYOR

lerin pek çoğu bankaya yatan tüm parayı maaşları olarak biliyor. Bankaya yatan ödemenin içerisinde hem net maaş hem de ek ödeme bulunuyor. e-Devlet'te maaş bilgisi bölümünde, emeklinin net maaşı ve ek ödemesi ayrı ayrı gösteriliyor.

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Son dakika: ye 528 lira ek zam! İşte tüm ayrıntılar...
Son dakika: Emekliye 528 lira ek zam! İşte tüm ayrıntılar...
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