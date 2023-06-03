Giriş Tarihi: 03.06.2023 06:46
Güncelleme Tarihi: 03.06.2023
06:53
Son dakika: Emekliye kademeli zam planı İşte masadaki formüller: Enflasyon + refah payı + seyyanen artış...
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli aylığının ve bayram ikramiyesinin yeniden düzenleneceği müjdesini duyurmuştu. 15 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren bu açıklamanın ardından bütün gözler Başkan Erdoğan'ın Kabine'yi açıkladıktan sonra yapılacak olan düzenlemeye çevrildi. Kurulacak yeni hükümetin emekli vatandaşlar için kademeli zam planı açıklayacağı öngörülüyor. İşte masadaki formüller…