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Haberler Galeri Son dakika: Emekliye kademeli zam planı İşte masadaki formüller: Enflasyon + refah payı + seyyanen artış...
Giriş Tarihi: 03.06.2023 06:46 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 06:53

Son dakika: Emekliye kademeli zam planı İşte masadaki formüller: Enflasyon + refah payı + seyyanen artış...

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli aylığının ve bayram ikramiyesinin yeniden düzenleneceği müjdesini duyurmuştu. 15 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren bu açıklamanın ardından bütün gözler Başkan Erdoğan'ın Kabine'yi açıkladıktan sonra yapılacak olan düzenlemeye çevrildi. Kurulacak yeni hükümetin emekli vatandaşlar için kademeli zam planı açıklayacağı öngörülüyor. İşte masadaki formüller…

HAZAL ATEŞ
Son dakika: Emekliye kademeli zam planı İşte masadaki formüller: Enflasyon + refah payı + seyyanen artış...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin yeniden değerlendirileceğini açıklarken gözler 15.3 milyon emekliye yönelik kademeli zam planına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren emekli aylıklarında kademeli zam yapılacak.

Son dakika: Emekliye kademeli zam planı İşte masadaki formüller: Enflasyon + refah payı + seyyanen artış...

Masadaki formüllere göre 10-15 bin lira arasında emekli aylığı alanlara yüzde 45, 15-20 bin lira arasında aylık alanlara yüzde 40, bu tutarın üzerindekilere de yüzde 35 zam formüller arasında yer alıyor. Bu durumda 10 bin lira emekli aylığı (yüzde 45 zamla) 4 bin 500 lira artışla 14 bin 500 liraya çıkacak.

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Son dakika: Emekliye kademeli zam planı İşte masadaki formüller: Enflasyon + refah payı + seyyanen artış...
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Son dakika: Emekliye kademeli zam planı İşte masadaki formüller: Enflasyon + refah payı + seyyanen artış...

Böylece en düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar, otomatik olarak emekliliklerine de yansıyacak" demişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aylıklara enflasyonla birlikte refah payı, seyyanen artış yansıtacak düzenlemeye ilişkin çalışmalara başladı.

Son dakika: Emekliye kademeli zam planı İşte masadaki formüller: Enflasyon + refah payı + seyyanen artış...

Türkiye İstatistik Kurumu'nca pazartesi günü açıklanacak mayıs ve ardından haziran enflasyon oranları sonrasında aylıklara yapılacak zam oranı netleşecek.

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