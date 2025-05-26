SON DAKİKA | Emlak vergisinde son tarih 31 Mayıs! Peki muafiyetten kimler yararlanabiliyor? 10 soruda emlak vergisi muafiyeti

3-Genel şartların dışında emekliler için istisnai başka koşullar var mı?

Emeklilerin vergiden muaf olması için tek ev koşulunun yanı sıra, emekli aylığı dışında başka gelirinin olmaması da gerekiyor. Ücret, kira, ticari kazanç, serbest meslek kazancı olan emekliler vergiden muaf tutulmuyor. Ancak emekli maaşı dışında banka faizi, temettü gibi geliri olan emekliler için istisnai bir durum var. Buna göre 2024 yılındaki söz konusu menkul sermaye iradı gelirleri 230 bin liradan az olan emekliler, diğer şartları sağlamaları halinde vergiden muaf oluyor.



