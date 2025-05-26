Giriş Tarihi: 26.05.2025 07:44
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
07:52
SON DAKİKA | Emlak vergisinde son tarih 31 Mayıs! Peki muafiyetten kimler yararlanabiliyor? 10 soruda emlak vergisi muafiyeti
Son dakika haberi: Her yıl mayıs ve kasım aylarında iki taksit olarak ödenen emlak vergisinin 2025 yılı ilk taksiti için cezasız ödeme dönemi 31 Mayıs'ta sona eriyor. Ödemeler vergiye konu taşınmazın kayıtlı olduğu belediyelerin internet siteleri veya belediyelerin vergi gişelerinden yapılabiliyor. Bu yıl da belli şartları sağlayan kişiler emlak vergisinden muaf tutulacak.