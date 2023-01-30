Son dakika: Enerji’de Türkiye Yüzyılı! Karadeniz gazı evlere geliyor: Hedef 2030’da bağımlılığı bitirmek

Bizim için mart sonunda devreye almak da bir problem, teknik bir problem görünmüyor. Ancak tabi bu son anda bir problem çıkmayacağı ileri geri olmayacağı anlamına gelmez. Bizim temel hedefimiz mart ayı içerisinde yetiştirmek. Binlerce test yapıyoruz. Bu testlerden bir tanesinde başarısız olma durumunda dönüp süreci en başından bir daha kontrol etmek durumundayız. Dolayısıyla en ufak bir boşluk bırakmamak için devreye alma işlemlerimizde bütün testleri A'dan Z'ye yapıyoruz. Toplam 992 ana testimiz var. Küçük testleri saymıyorum. 992'nin yüzde 63'ü tamamlanmış durumda.



