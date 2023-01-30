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Haberler Galeri Son dakika: Enerji'de Türkiye Yüzyılı! Karadeniz gazı evlere geliyor: Hedef 2030’da bağımlılığı bitirmek
Giriş Tarihi: 30.01.2023 06:55 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 06:58

Son dakika: Enerji'de Türkiye Yüzyılı! Karadeniz gazı evlere geliyor: Hedef 2030’da bağımlılığı bitirmek

Son dakika haberi: TPAO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Melih Han Bilgin, yaptıkları doğalgaz keşifleri ile 2030 yılına gelindiğinde doğalgazdaki dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirterek, "Şu anda Karadeniz'i bizden daha iyi tanıyan, bizden daha ekonomik, hızlı, doğru kuyu açacak Karadeniz'in jeolojisini bizden iyi bilen hiç kimse yok. Karadeniz'in efendisi diyebilirsiniz yani. Türk bilimi, Türk petrolcülüğü Karadeniz'in üstadıdır" dedi.

BARIŞ ŞİMŞEK
Son dakika: Enerji’de Türkiye Yüzyılı! Karadeniz gazı evlere geliyor: Hedef 2030’da bağımlılığı bitirmek

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Melih Han Bilgin, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde biraraya geldiği gazetecilere tesisin son durumu ve Karadeniz ile Akdeniz'de yapılan hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin son durumu değerlendirdi.

Son dakika: Enerji’de Türkiye Yüzyılı! Karadeniz gazı evlere geliyor: Hedef 2030’da bağımlılığı bitirmek

Bilgin özetle şunları söyledi:

TESTLERİN YÜZDE 63'Ü TAMAMLANDI
Bu tesis çok yüksek teknolojili elektronik kontrollü bir tesis. Dolayısıyla zayıf akım düzeneklerinin ekipmanlarının tamamının test edilmesi sürecinin içerisindeyiz. Şu aşamada dışardaki kozmetik işleri yapıyoruz. Yollar, çevre çitleri gibi onlara gelmiş durumdayız. Mekanik olarak, elektronik olarak devreye alma sürecinin içerisindeyiz.

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Son dakika: Enerji’de Türkiye Yüzyılı! Karadeniz gazı evlere geliyor: Hedef 2030’da bağımlılığı bitirmek

Bizim için mart sonunda devreye almak da bir problem, teknik bir problem görünmüyor. Ancak tabi bu son anda bir problem çıkmayacağı ileri geri olmayacağı anlamına gelmez. Bizim temel hedefimiz mart ayı içerisinde yetiştirmek. Binlerce test yapıyoruz. Bu testlerden bir tanesinde başarısız olma durumunda dönüp süreci en başından bir daha kontrol etmek durumundayız. Dolayısıyla en ufak bir boşluk bırakmamak için devreye alma işlemlerimizde bütün testleri A'dan Z'ye yapıyoruz. Toplam 992 ana testimiz var. Küçük testleri saymıyorum. 992'nin yüzde 63'ü tamamlanmış durumda.

Son dakika: Enerji’de Türkiye Yüzyılı! Karadeniz gazı evlere geliyor: Hedef 2030’da bağımlılığı bitirmek

SÜREÇ SİYASETİN DIŞINDA OLMALI
Bu süreç Türkiye'nin siyasi meselelerinin dışında olmalıdır. Çünkü millet adına görev yapılıyor, tabi ki yapılan işler günlük siyasi sonuçlar üretecektir. Ama 30-40 yıllık üretilebilir rezerv dediğimiz uzun bir süreçten bahsediyoruz. Biz ilk etapta, günde 10 milyon metreküp üreteceğiz. Önce toplam ihtiyacın yüzde 10'larına cevap vereceğiz.

Son dakika: Enerji’de Türkiye Yüzyılı! Karadeniz gazı evlere geliyor: Hedef 2030’da bağımlılığı bitirmek

Rakamsal karşılığı ne ayda 9 milyar dolar harcamak yerine 8 milyar dolar harcayacağız. Bir taraftan da Faz-2 ve Faz-3 ü çalışıyoruz. Bu kara tesisinin aşağı yukarı yüzde 10-15 alt yapısı Faz-2'ye yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu sahada ne yapacağımızı biliyoruz. Yani böyle 2-3 ay sonra seçim, aman efendim keşif bulalım açıklayalım falan böyle bir şey yok.

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