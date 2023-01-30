Giriş Tarihi: 30.01.2023 06:55
Güncelleme Tarihi: 30.01.2023
06:58
Son dakika: Enerji'de Türkiye Yüzyılı! Karadeniz gazı evlere geliyor: Hedef 2030’da bağımlılığı bitirmek
Son dakika haberi: TPAO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Melih Han Bilgin, yaptıkları doğalgaz keşifleri ile 2030 yılına gelindiğinde doğalgazdaki dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirterek, "Şu anda Karadeniz'i bizden daha iyi tanıyan, bizden daha ekonomik, hızlı, doğru kuyu açacak Karadeniz'in jeolojisini bizden iyi bilen hiç kimse yok. Karadeniz'in efendisi diyebilirsiniz yani. Türk bilimi, Türk petrolcülüğü Karadeniz'in üstadıdır" dedi.