Giriş Tarihi: 11.01.2023 07:41
Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
07:41
Son dakika | Enflasyon düştü, fiyat sabitleme ve indirim haberleri peş peşe geliyor
Son dakika haberleri: Zincir marketlerden sonra fiyat sabitleme yayılıyor. Giyim, beyaz eşya, plastikçiler sırada... Özellikle stok fazlasının bulunduğu sektörlerde stokları eritme yarışı yaşanıyor. İşte fiyatta sabitleme ve hatta indirimlerin peş peşe geleceği o sektörler ve enflasyonun düşüşüyle birlikte ekonomide rahatlama sağlayacak indirimlere dair detaylar.