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Haberler Galeri Son dakika | Enflasyon düştü, fiyat sabitleme ve indirim haberleri peş peşe geliyor
Giriş Tarihi: 11.01.2023 07:41 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 07:41

Son dakika | Enflasyon düştü, fiyat sabitleme ve indirim haberleri peş peşe geliyor

Son dakika haberleri: Zincir marketlerden sonra fiyat sabitleme yayılıyor. Giyim, beyaz eşya, plastikçiler sırada... Özellikle stok fazlasının bulunduğu sektörlerde stokları eritme yarışı yaşanıyor. İşte fiyatta sabitleme ve hatta indirimlerin peş peşe geleceği o sektörler ve enflasyonun düşüşüyle birlikte ekonomide rahatlama sağlayacak indirimlere dair detaylar.

METİN CAN
Son dakika | Enflasyon düştü, fiyat sabitleme ve indirim haberleri peş peşe geliyor

Son dakika indirim haberleri: Zincir marketlerde start alan 'fiyat sabitleme' dalga dalga yayılıyor. Özellikle stok fazlasının bulunduğu, gıda, giyim, beyaz eşya, plastik gereçler gibi alanlarda da fiyat artışlarının önümüzdeki günlerde durması bekleniyor. Uzmanlara göre, marketlerde fiyat sabitleme hareketlerinin arkasında reel ekonominin stok eritme telaşı var.

Son dakika | Enflasyon düştü, fiyat sabitleme ve indirim haberleri peş peşe geliyor

Pandemi ve döviz fiyatlarındaki artışı bahane ederek 2022 başında stok biriktiren, ellerindeki ürünü de fahiş zamla satan, daha sonra akaryakıtın düşmesi, döviz kurunun stabil hareket etmesi, girdi maliyetlerinin inmesine rağmen geri adım atmayan sektörler harekete geçti.

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Son dakika | Enflasyon düştü, fiyat sabitleme ve indirim haberleri peş peşe geliyor

Fitilini zincir marketlerin ateşlediği 'fiyat sabitleme' diğer sektörlere de yansımaya başladı. Halkaya son olarak tekstil sektörü de dahil oldu. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, "Zincir marketlerde yaşanan fiyatların sabitlenmesi konusunu bu yıl kendi sektörümüzde de göreceğiz. Fiyat etiketleri üzerindeki artışı bu yıl görmeyeceğiz. İhracatta daralma yaşadık, fiyatları sabit tutarak elimizdeki stoku eriteceğiz" diye konuştu.

Son dakika | Enflasyon düştü, fiyat sabitleme ve indirim haberleri peş peşe geliyor

SABAH YAZMIŞTI…

PANDEMİ zamanında, hammadde tedariki zor ve pahalıyken talebi karşılamak ve rafları dolu tutmak için normalden fazla stok tutan sanayiciler için işlerin tersine döndüğünü, iç ve dış talep düştüğü için yüksek fiyatla alınmış olan malların elde kaldığını, üreticilerin fiyatları indirmek zorunda olduğunu SABAH yazmıştı.

Son dakika | Enflasyon düştü, fiyat sabitleme ve indirim haberleri peş peşe geliyor

BEYAZ EŞYA DA GELİYOR

Stok probleminin en ciddi yaşandığı sektörlerin başında özellikle beyaz eşya geliyor. Pandemiden sonra depoları yüksek maliyetlerle dolduran sanayiciler, navlun fiyatları da düşünce telaşa kapıldı. 2023'te TL'de değer artışı beklediklerini belirten Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Talha Özger ise "Bu yıl işgücü ve enerji girdi maliyetlerimizin belirginleşmesini, TL'nin değerlemesini bekliyoruz" dedi.

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