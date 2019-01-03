Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı! Milyonlarca memur ve emekli maaşı ne kadar artacak? Zam oranı belli oldu!
Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı! Milyonlarca memur ve emekli maaşı ne kadar artacak? Zam oranı belli oldu!
Son dakika haberi! Aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu! Aralık'ta yıllık TÜFE yüzde 20.30, Yİ-ÜFE yüzde 33.64 olarak belirlendi. SSK ve BAĞKUR emeklileri için gerçekleşen yeni zam oranı 10.19 oldu. Böylece en düşük emekli maaşı bin TL'nin üstünde olacak. İşte diğer zam oranları!
Giriş Tarihi: 03.01.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 03.01.2019 12:02