Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı! Milyonlarca memur ve emekli maaşı ne kadar artacak? Zam oranı belli oldu!

Açıklanan Aralık enflasyonuna göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.19 oldu. Bu düşüş emekli ve memur maaşlarına ne kadar yansıyacak? Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem canlı yayında bu konuyla ilgili ayrıntıları anlattı.