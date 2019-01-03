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  • Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı! Milyonlarca memur ve emekli maaşı ne kadar artacak? Zam oranı belli oldu!

Son dakika: rakamları açıklandı! Milyonlarca memur ve maaşı ne kadar artacak? oranı belli oldu!

Son dakika haberi! ayı rakamları belli oldu! Aralık'ta yıllık TÜFE yüzde 20.30, Yİ-ÜFE yüzde 33.64 olarak belirlendi. SSK ve BAĞKUR emeklileri için gerçekleşen yeni oranı 10.19 oldu. Böylece en düşük maaşı bin TL'nin üstünde olacak. İşte diğer zam oranları!

Giriş Tarihi: 03.01.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 03.01.2019 12:02
Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı! Milyonlarca memur ve emekli maaşı ne kadar artacak? Zam oranı belli oldu!

Milyonlarca vatandaşın beklediği ayı enflayon rakamları belli oldu. Memur, memur emeklisi başta olmak üzere milyonlarca vatandaş rakamını merakla bekliyordu. Aralık ayı enflasyı gerileyerek aylık TÜFE yüzde 0.40, Yİ-ÜFE ise yüzde 2.22 oranında düştü. Peki bu rakamlar sonrası memur ve memu maaşları ne kadar artacak?

Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı! Milyonlarca memur ve emekli maaşı ne kadar artacak? Zam oranı belli oldu!

Açıklanan enflasyonuna göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.19 oldu. Bu düşüş ve memur maaşlarına ne kadar yansıyacak? Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem canlı yayında bu konuyla ilgili ayrıntıları anlattı.

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Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı! Milyonlarca memur ve emekli maaşı ne kadar artacak? Zam oranı belli oldu!

6 AYLIK ENFLASYON: %10.20

SSK ve BAĞKUR EMEKLİSİNİN YENİ ZAMMI: %10.20

EMEKLİ SANDIĞI OCAK ZAMMI: %4 + %6.7: 10.7

Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı! Milyonlarca memur ve emekli maaşı ne kadar artacak? Zam oranı belli oldu!

MEMUR ZAMMI ENFLASYON FARKI NE KADAR?
Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına gelen farkı yüzde 6,70 oldu. Açıklanan enflasyoana göre yeni oranları şu şekilde:

EMEKLİ SANDIĞI YENİ ZAM ORANI: %4 %6.7: %10.7

MEMUR MAAŞLARI ZAM ORANI: %4 %6.7: %10.7

Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı! Milyonlarca memur ve emekli maaşı ne kadar artacak? Zam oranı belli oldu!

Açıklanan rakamları sonrası en düşük maaşlar da belli oldu. İşte en düşük maaşlar!

EN DÜŞÜK MAAŞLAR:

BAĞKUR- ESNAF: 1690.28 TL

BAĞKUR-TARIM: 1189.71

Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı! Milyonlarca memur ve emekli maaşı ne kadar artacak? Zam oranı belli oldu!

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI: 3467,91

SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ): 1888,34 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI): 1125,57 TL

EMEKLİ SANDIĞI: 2379. 91 TL

Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı! Milyonlarca memur ve emekli maaşı ne kadar artacak? Zam oranı belli oldu!

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM
Zammın ardından maaşı bin liranın altında olan emeklilere seyyanen zam uygulanacak ve bu emeklilerin maaşı bin liraya çekilecek.

EMEKLİYE ÇİFTE MÜJDE
Emeklilere yapılacak olan zam maaşın yanı sıra, ek ödeme tutarlarına da yansıtılacak.

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