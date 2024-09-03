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Haberler Galeri SON DAKİKA: Enflasyonda düşüş trendi sürüyor! Ağustos ayı enflasyon verisi belli oldu
Giriş Tarihi: 03.09.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 10:08

SON DAKİKA: Enflasyonda düşüş trendi sürüyor! Ağustos ayı enflasyon verisi belli oldu

Son dakika haberi: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre haziran ayında düşüş trendine giren enflasyon, ağustos ayında aylık bazda yüzde 2,47 yıllık bazda yüzde 51,97 olarak gerçekleşti. Temmuzda aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı artarken, yıllık enflasyon ise hazirana göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e gerilemişti.

SON DAKİKA: Enflasyonda düşüş trendi sürüyor! Ağustos ayı enflasyon verisi belli oldu

Son dakika haberleri: Ağustos ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,47 yıllık bazda yüzde 51,97 olarak gerçekleşti. 2024 yılında enflasyon mayıs ayında yüzde 75,45 ile zirve yapmış, haziran ayında ise yüzde 71,60'a gerileyerek düşüş trendine girmişti.

SON DAKİKA: Enflasyonda düşüş trendi sürüyor! Ağustos ayı enflasyon verisi belli oldu

AĞUSTOS AYI ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANDI

Ekonomide sıkı para ve koordineli maliye politikası adımlarıyla enflasyonda düşüş trendi devam ediyor. Ocak ayında yüzde 64,86, şubat ayında yüzde 67,07, mart ayında yüzde 68,50, nisan ayında yüzde 69,80, mayıs ayında yüzde 75,45, haziran ayında yüzde 71,6, temmuz ayında ise yüzde 61,8'i gören yıllık enflasyon, ağustos ayında yüzde 51,97 seviyesine geriledi. Aylık bazda ise yüzde 2,47 olarak gerçekleşti.

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