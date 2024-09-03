Giriş Tarihi: 03.09.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
10:08
SON DAKİKA: Enflasyonda düşüş trendi sürüyor! Ağustos ayı enflasyon verisi belli oldu
Son dakika haberi: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre haziran ayında düşüş trendine giren enflasyon, ağustos ayında aylık bazda yüzde 2,47 yıllık bazda yüzde 51,97 olarak gerçekleşti. Temmuzda aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı artarken, yıllık enflasyon ise hazirana göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e gerilemişti.