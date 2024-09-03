SON DAKİKA: Enflasyonda düşüş trendi sürüyor! Ağustos ayı enflasyon verisi belli oldu

Son dakika haberleri: Ağustos ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,47 yıllık bazda yüzde 51,97 olarak gerçekleşti. 2024 yılında enflasyon mayıs ayında yüzde 75,45 ile zirve yapmış, haziran ayında ise yüzde 71,60'a gerileyerek düşüş trendine girmişti.