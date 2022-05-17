Son dakika | Ev fiyatları için 81 ilde ilk adım! Pahalı satan da satıştan cayan da yandı

Son dakika haberler: Konut kredisi indirimi sonrası satılık konut ilanlarındaki ikinci el evlerle ilgili fahiş artışlar gündeme gelmişti. Hükümet bu artışları mercek altına alarak yeni adımlar geliştirdi. İşte alınan önlemler ve tespit edilenlerle ilgili yapılacaklar.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşlara düşük faizli kredi açıklamasının ardından bazı fırsatçılar konutlara bir gecede yüz binlerce lira zam yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı paket açıklandıktan sonra fiyatları artıranları tek tek tespit etti. Bu kapsamda fahiş ev fiyatı artışı yapan bireyseller de dâhil 60 bin vurguncu tespiti yapıldı.

Vurguncu listesindekiler tüketici hakları ve vergi boyutuyla incelemeye alındı.