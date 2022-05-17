Giriş Tarihi: 17.05.2022 07:30
Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
07:30
Son dakika | Ev fiyatları için 81 ilde ilk adım! Pahalı satan da satıştan cayan da yandı
Son dakika haberler: Hükümetin sağladığı kolaylıkları fırsat bilen ve ikinci el konut fiyatlarını fahiş artışlarla sabote eden isimlerle ilgili çalışmalar hız kazandı. 81 ilde harekete geçilirken bu tür indirimlerde sözleşme günü tapuda satıştan cayan ev sahipleriyle ilgili de adımlar atılıyor. Tespitler yapılırken bu şekilde ev sattığı sabit olan isimler için de vergi incelemesi söz konusu. İşte 0.99 ve 0.89'luk konut kredisi indirimi sonrası konut ilanları ile satılık olan ev fiyatlarında oynama yapan fırsatçılarla ilgili son dakika gelişmeleri