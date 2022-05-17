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Haberler Galeri Son dakika | Ev fiyatları için 81 ilde ilk adım! Pahalı satan da satıştan cayan da yandı
Giriş Tarihi: 17.05.2022 07:30 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 07:30

Son dakika | Ev fiyatları için 81 ilde ilk adım! Pahalı satan da satıştan cayan da yandı

Son dakika haberler: Hükümetin sağladığı kolaylıkları fırsat bilen ve ikinci el konut fiyatlarını fahiş artışlarla sabote eden isimlerle ilgili çalışmalar hız kazandı. 81 ilde harekete geçilirken bu tür indirimlerde sözleşme günü tapuda satıştan cayan ev sahipleriyle ilgili de adımlar atılıyor. Tespitler yapılırken bu şekilde ev sattığı sabit olan isimler için de vergi incelemesi söz konusu. İşte 0.99 ve 0.89'luk konut kredisi indirimi sonrası konut ilanları ile satılık olan ev fiyatlarında oynama yapan fırsatçılarla ilgili son dakika gelişmeleri

HAZAL ATEŞ
Son dakika | Ev fiyatları için 81 ilde ilk adım! Pahalı satan da satıştan cayan da yandı

Son dakika haberler: Konut kredisi indirimi sonrası satılık konut ilanlarındaki ikinci el evlerle ilgili fahiş artışlar gündeme gelmişti. Hükümet bu artışları mercek altına alarak yeni adımlar geliştirdi. İşte alınan önlemler ve tespit edilenlerle ilgili yapılacaklar.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşlara düşük faizli kredi açıklamasının ardından bazı fırsatçılar konutlara bir gecede yüz binlerce lira zam yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı paket açıklandıktan sonra fiyatları artıranları tek tek tespit etti. Bu kapsamda fahiş ev fiyatı artışı yapan bireyseller de dâhil 60 bin vurguncu tespiti yapıldı.

Vurguncu listesindekiler tüketici hakları ve vergi boyutuyla incelemeye alındı.

Son dakika | Ev fiyatları için 81 ilde ilk adım! Pahalı satan da satıştan cayan da yandı

SON DAKİKA | O GÜN BİNLERCE KİŞİ SATIŞTAN CAYMIŞ

İstanbul'da sadece bir tapu dairesinde 3500 harç işleminin iptal edildiği ortaya çıktı. Gelir İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde vergi dairesi başkanları da emlak odaları ile işbirliği yaparak fahiş fiyatlara karşı inceleme başlattı.

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Son dakika | Ev fiyatları için 81 ilde ilk adım! Pahalı satan da satıştan cayan da yandı

VERGİ DAİRELERİ SEFERBER

Hükümet, konut sektörüne yönelin açıklanan 3 destekle hem konut arzını artırmayı hem de vatandaşların uygun finansman olanaklarıyla ev sahibi olmalarını sağlamayı hedefliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de bugün inşaat, konut sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek fiyatları indirmeleri, enflasyonla mücadeleye destek vermelerini istedi.

Son dakika | Ev fiyatları için 81 ilde ilk adım! Pahalı satan da satıştan cayan da yandı

TEK TEK TESPİT EDİLDİLER

Edinilen son dakika bilgisine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı, gayrimenkulde "düşük faizli" krediyi fırsatçılığa çevirip fiyatı artıranları tek tek tespit etti. Ucuz kredi paketi açıklanmadan önceki bireysel olanlar da dâhil bütün satış fiyatları tek tek çıkarıldı.

Son dakika | Ev fiyatları için 81 ilde ilk adım! Pahalı satan da satıştan cayan da yandı

0,99 ve 0,89'LUK KONUT KERDİSİ İNDİRİMİ SONRASI ARTIŞLAR ALGORİTMAYLA TESPİT EDİLDİ

Tüzel kişiler de dâhil fiyatları kim artırdıysa algoritmayla ortaya kondu. Paket sonrası aykırı işlem yapanlar tespit edildi. İlk etapta bireysel de dâhil 60 bin usulsüz işlem belirlendi. Ticaret Bakanlığı ve ilgili kurumlara iletildi. Gelir İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda 81 ildeki vergi dairesi başkanları, emlakçı odaları ve komiteleriyle ile işbirliği yaparak saha çalışmalarına başladı. Fahiş fiyat artışları tüketici hakları ihlali, vergi boyutu ile incelemeye alındı.

SON DAKİKA