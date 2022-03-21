Giriş Tarihi: 21.03.2022 06:57
Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
07:37
Son dakika | Ev fiyatlarına düzenleme; Konutta KDV indirimi geliyor
Ev fiyatlarında son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıda ürünlerinin ardından konut sektöründe KDV'nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmayı tamamladı. Hem ev alacakları hem konut üreten inşaat sektörünü rahatlatacak yeni model Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Planlanan ikili sistemle 150 metrekarenin üzerindeki evlerde yüzde 18'lik KDV yükünün azaltılması bekleniyor. Hesaplama konutun (dairenin) satılık değeri ile metrekare birim fiyatı üzerinden hesaplanacak.