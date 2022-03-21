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Haberler Galeri Son dakika | Ev fiyatlarına düzenleme; Konutta KDV indirimi geliyor
Giriş Tarihi: 21.03.2022 06:57 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 07:37

Son dakika | Ev fiyatlarına düzenleme; Konutta KDV indirimi geliyor

Ev fiyatlarında son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıda ürünlerinin ardından konut sektöründe KDV'nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmayı tamamladı. Hem ev alacakları hem konut üreten inşaat sektörünü rahatlatacak yeni model Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Planlanan ikili sistemle 150 metrekarenin üzerindeki evlerde yüzde 18'lik KDV yükünün azaltılması bekleniyor. Hesaplama konutun (dairenin) satılık değeri ile metrekare birim fiyatı üzerinden hesaplanacak.

HAZAL ATEŞ
Son dakika | Ev fiyatlarına düzenleme; Konutta KDV indirimi geliyor

Ev fiyatları son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıda ürünlerinin ardından konut sektöründe KDV'nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmayı tamamladı. Hem tüketiciyi hem sektörü rahatlatacak yeni model Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Tüketici ve sektörden gelen taleplerle devreye girecek ikili sistemle 150 metrekarenin üzerindeki yüzde 18'lik KDV yükünün azaltılması bekleniyor. Hesaplama konutun değeri ile metrekare birim fiyatı üzerinden hesaplanacak.

Son dakika | Ev fiyatlarına düzenleme; Konutta KDV indirimi geliyor

SON DAKİKA | BAKAN NEBATİ: ADIM ADIM UYGULANACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gıdada ilk adımı attıklarını, KDV'nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan sonra adım adım uygulanacağını duyurdu. Hem vatandaş hem de sektörün gözü konutta KDV indirimine çevrildi. Gelir İdaresi Başkanlığı odalar, sektör temsilcileriyle gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında ikili KDV sistemine yönelik kapsamlı bir çalışma yaptı.

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Son dakika | Ev fiyatlarına düzenleme; Konutta KDV indirimi geliyor

EV SATIŞINDA ÖN PLANA ÇIKAN GÖRÜŞ

Sektör temsilcileri konutta 1-2 metreyi geçmesi durumunda yüzde 18 KDV ödenmesinin usulsüz uygulamaları da beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Projede, satışta, tapuda evin net metrekaresinin kullanımını teşvik edecek vergi uygulaması görüşü ön plana çıktı.

Son dakika | Ev fiyatlarına düzenleme; Konutta KDV indirimi geliyor

EV FİYATLARINDA FAHİŞ RAKAMLAR BİTECEK

Yeni modelle tüketici 151 metrekare konut aldığında çok yüksek bir fahiş artışla karşı karşıya kalmayacak.

Son dakika | Ev fiyatlarına düzenleme; Konutta KDV indirimi geliyor

KONUT FİYATLARI DÜŞER

Yeni sistemin benimsenmesi durumunda 150 metrekarelik bölüm yüzde 8, 1 metrekarelik bölüm yüzde 18'den vergilendirilecek.

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