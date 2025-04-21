SON DAKİKA: Ev sahipleri dikkat! Son tarih 31 Mayıs: ’Emekli’ detayı dikkat çekiyor

Son dakika haberleri...Her yıl Mart ayı ile birlikte vergi dönemi de başlıyor. Konut sahipleri ve kirada evi olanlar için hem taksitlerin ödenmesi hem de beyanname verilmesi gerekiyor. İlk taksit ödemelerinin emlak vergisinde Mayıs ayı sonuna, kira geliri vergisinde ise beyanıyla birlikte 2 Nisan tarihine kadar yapılması gerekiyor. Beyanname dönemi bitti şimdi taksit ödeme zamanı devam ediyor. Emekliler bu vergilerden belli şartlarda muaf oluyor. İşte detaylar…