Giriş Tarihi: 21.04.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
15:13
SON DAKİKA: Ev sahipleri dikkat! Son tarih 31 Mayıs: 'Emekli' detayı dikkat çekiyor
Son dakika haberi...Emlak vergisi ile kira gelir vergisi için taksit ve beyanname dönemi devam ediyor. Konut sahipleri ve kirada evi olanlar için hem taksitlerin ödenmesi hem de beyanname verilmesi gerekiyor. Vergiden muaf kesimler arasında emekliler de var. Ama şartları bilmek lazım. Peki emekliler hangi vergileri ödemiyor? Şartlar nedir? Emlak vergisi nasıl ödenir? Emlak vergisi nasıl hesaplanır ve ne zaman ödenir? İşte merak edilen detaylar...