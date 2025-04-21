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Haberler Galeri SON DAKİKA: Ev sahipleri dikkat! Son tarih 31 Mayıs: 'Emekli' detayı dikkat çekiyor
Giriş Tarihi: 21.04.2025 15:13 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 15:13

SON DAKİKA: Ev sahipleri dikkat! Son tarih 31 Mayıs: 'Emekli' detayı dikkat çekiyor

Son dakika haberi...Emlak vergisi ile kira gelir vergisi için taksit ve beyanname dönemi devam ediyor. Konut sahipleri ve kirada evi olanlar için hem taksitlerin ödenmesi hem de beyanname verilmesi gerekiyor. Vergiden muaf kesimler arasında emekliler de var. Ama şartları bilmek lazım. Peki emekliler hangi vergileri ödemiyor? Şartlar nedir? Emlak vergisi nasıl ödenir? Emlak vergisi nasıl hesaplanır ve ne zaman ödenir? İşte merak edilen detaylar...

FARUK ERDEM
SON DAKİKA: Ev sahipleri dikkat! Son tarih 31 Mayıs: ’Emekli’ detayı dikkat çekiyor

Son dakika haberleri...Her yıl Mart ayı ile birlikte vergi dönemi de başlıyor. Konut sahipleri ve kirada evi olanlar için hem taksitlerin ödenmesi hem de beyanname verilmesi gerekiyor. İlk taksit ödemelerinin emlak vergisinde Mayıs ayı sonuna, kira geliri vergisinde ise beyanıyla birlikte 2 Nisan tarihine kadar yapılması gerekiyor. Beyanname dönemi bitti şimdi taksit ödeme zamanı devam ediyor. Emekliler bu vergilerden belli şartlarda muaf oluyor. İşte detaylar…

SON DAKİKA: Ev sahipleri dikkat! Son tarih 31 Mayıs: ’Emekli’ detayı dikkat çekiyor

EMEKLİLER HANGİ VERGİLERİ ÖDEMİYOR?

Tek konutu olan emekliler emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi ödemeleri yapmıyor. Ancak kira geliri elde eden emekliler, diğer mükellefler gibi, eğer 2024 yılı kira geliri 33 bin liranın üzerindeyse beyanname vermek zorunda. Kendileri kiradaysa vergi çıkmayabiliyor.

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SON DAKİKA: Ev sahipleri dikkat! Son tarih 31 Mayıs: ’Emekli’ detayı dikkat çekiyor

HANGİ EMEKLİLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMİYOR?

Emekli olunan tarihten sonraki yıl için emlak vergisi ödenmiyor. Yani 2024 yılında emekli olanlar bu yıl emlak vergisi ödemiyorlar. Bu yıl emekli olanlar ise 2026 yılından itibaren emlak vergisi ödemeyecek.

SON DAKİKA: Ev sahipleri dikkat! Son tarih 31 Mayıs: ’Emekli’ detayı dikkat çekiyor

EMLAK VERGİSİ ÖDEMEMEK İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKLİ?

Emeklinin 200 metrekareden küçük Türkiye sınırları içinde tek konutunun olması isteniyor. Eğer bu tek konut sadece yılın bir döneminde oturulan yazlık ya da yayla evi ise muafiyet kapsamında yer almıyor. Sahip olduğu tek konutu kiraya verip başka bir evde kirada oturanlar muafiyet kapsamında bulunuyor. Ayrıca emeklinin çalışmaması şart.

SON DAKİKA: Ev sahipleri dikkat! Son tarih 31 Mayıs: ’Emekli’ detayı dikkat çekiyor

EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ İÇİN NE YAPMAK LAZIM?

Emekliler şartları taşıdıklarına dair bildirim için konutun bulunduğu belediyeye müracaat ediyor. Burada işlemler yapılarak emlak vergisi sıfırlanıyor.