SON DAKİKA: Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! GİB duyurdu: Elden ödemelerde çift taraflı ceza gelecek

KİRAYI ELDEN ÖDEYENLER ÖDEDİKLERİNİN YÜZDE 10'U KADAR CEZA KESİLECEK

GİB, "Kira Ödemelerinde Tevsik Yükümlülüğüne İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı"nı, internet sitesinde görüşe açtı. Bu kapsamda, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleriyle herhangi mükellefiyet kaydı bulunmayanların gerçekleştirdikleri iş yeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemeler, bankalar veya PTT aracılığıyla yapılacak.

Haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarına ilişkin yapılan tahsilat ve ödemeler de tevsik kapsamında yer alıyor.