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Haberler Galeri SON DAKİKA: Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! GİB duyurdu: Elden ödemelerde çift taraflı ceza gelecek
Giriş Tarihi: 11.09.2024 13:48 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 13:48

SON DAKİKA: Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! GİB duyurdu: Elden ödemelerde çift taraflı ceza gelecek

Son dakika: Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiren bir kararı kamuoyu görüşüne açtı. Buna göre kira ödemelerini banka ve PTT aracılığıyla yapmayıp, elden yapanlara her bir tespit için kira tutarının yüzde 10'u oranında ceza kesilecek. Yürürlükteki tebliğde iş yeri kiralamalarında hem kiracıya hem kiralayana ceza kesilirken, konut kiralamalarında kiracıya ceza uygulanmıyordu.

SON DAKİKA: Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! GİB duyurdu: Elden ödemelerde çift taraflı ceza gelecek

Son dakika haberleri: Kira ödemelerini elden yapanlara kira tutarının yüzde 10'u oranında ceza kesilecek. GİB, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarına ilişkin yapılan tahsilat ve ödemelerin de tevsik kapsamında yer aldığını söyledi.

SON DAKİKA: Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! GİB duyurdu: Elden ödemelerde çift taraflı ceza gelecek

KİRAYI ELDEN ÖDEYENLER ÖDEDİKLERİNİN YÜZDE 10'U KADAR CEZA KESİLECEK

GİB, "Kira Ödemelerinde Tevsik Yükümlülüğüne İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı"nı, internet sitesinde görüşe açtı. Bu kapsamda, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleriyle herhangi mükellefiyet kaydı bulunmayanların gerçekleştirdikleri iş yeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemeler, bankalar veya PTT aracılığıyla yapılacak.

Haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarına ilişkin yapılan tahsilat ve ödemeler de tevsik kapsamında yer alıyor.

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SON DAKİKA: Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! GİB duyurdu: Elden ödemelerde çift taraflı ceza gelecek

Mevcut uygulamada iş yeri kira ödemeleri tutarına bakılmadan, konut kira ödemelerinde ise 500 lirayı aşması durumunda bankalar veya PTT aracılığıyla ödenmesi zorunluydu. Taslağa göre, konut kiralarında söz konusu sınır kaldırılıyor ve tüm ödemelerin banka veya PTT aracılığıyla gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

SON DAKİKA: Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! GİB duyurdu: Elden ödemelerde çift taraflı ceza gelecek

KİRACILARA DA CEZA KESİLEBİLECEK

Yürürlükteki tebliğde iş yeri kiralamalarında hem kiracıya hem kiralayana ceza kesilirken, konut kiralamalarında kiracıya ceza uygulanmıyordu. TBMM'de temmuz ayında kabul edilen Vergi Kanunları İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la kiracıya da ceza kesilmesi mevzuata taşınmıştı.

SON DAKİKA: Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! GİB duyurdu: Elden ödemelerde çift taraflı ceza gelecek

Taslağa göre, bu kapsamda kira ödemelerini banka ve PTT aracılığıyla yapmayan, elden yapanlara her bir tespit için kira tutarının yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek. Kesilecek ceza tutarı 5 bin liradan az olamayacak. Mevcut durumda bu, kira tutarının yüzde 5'i ve asgari 3 bin lira olarak uygulanıyor.

Kiracı, ödemenin elden yapıldığını ödemeyi takip eden 5 iş günü içinde idareye bildirmesi halinde, kiracıya özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek.

Öte yandan bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezası üst sınırı 8 milyon 700 bin liradan 20 milyon liraya çıkarılıyor.

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