Giriş Tarihi: 11.09.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
13:48
SON DAKİKA: Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! GİB duyurdu: Elden ödemelerde çift taraflı ceza gelecek
Son dakika: Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiren bir kararı kamuoyu görüşüne açtı. Buna göre kira ödemelerini banka ve PTT aracılığıyla yapmayıp, elden yapanlara her bir tespit için kira tutarının yüzde 10'u oranında ceza kesilecek. Yürürlükteki tebliğde iş yeri kiralamalarında hem kiracıya hem kiralayana ceza kesilirken, konut kiralamalarında kiracıya ceza uygulanmıyordu.