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Haberler Galeri Son dakika | EYT düzenlemesinde son viraj! İşte kıstas kabul edilen günler ve emeklilik prim detayı
Giriş Tarihi: 17.10.2022 06:46 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 07:51

Son dakika | EYT düzenlemesinde son viraj! İşte kıstas kabul edilen günler ve emeklilik prim detayı

Son dakika EYT haberleri: Memur, SSK'lı, Bağ-Kur'lu, tarım sigortalısı milyonlarca vatandaşın merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde son viraja girildi. Gerçekleşecek yasal düzenlemeyle 8 Eylül 1999'dan önce başlayanlardan 20 yılını dolduran kadınlar, çalışma hayatında 25 yılını dolduran erkekler yaş koşulu aranmadan emekli olabilecek ve EYT düzenlemesi kapsamında prime dayalı bir sistem getirilecek. Peki EYT yasası ile neler getirilecek ve ne zaman çıkacak? SABAH tüm merak edilen soruların cevaplarına ulaştı.

HAZAL ATEŞ
Son dakika | EYT düzenlemesinde son viraj! İşte kıstas kabul edilen günler ve emeklilik prim detayı

Son dakika EYT haberleri: Milyonlarca memur, SSK'lı, Bağ-Kur'lu, tarım sigortalısının merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde son dönemece girildi. Yasal düzenlemeyle 8 Eylül 1999'dan önce başlayanlardan 20 yılını dolduran kadınlar, 25 yılını dolduran erkekler yaş koşulu aranmadan emekli olabilecek ve prime dayalı bir sistem getirilecek. Böylece şartları tamamlayacak olanlar da kademeli emekli olacak. EYT'yi bekleyenlerin birinci adımda hizmet dökümünü çıkararak kapsamlı bir inceleme yapması gerekiyor.

Son dakika | EYT düzenlemesinde son viraj! İşte kıstas kabul edilen günler ve emeklilik prim detayı

SON DAKİKA | EYT İÇİN ÖNEMLİ KRİTER; SON GÜNLER

Son 2520 gün hangi statüden emekli olunacağını belirleyecek. Bu tarihten önce sigortalı olanların SSK'dan emekli olabilmesi için 5 bin güne ulaşması gerekiyor.

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Son dakika | EYT düzenlemesinde son viraj! İşte kıstas kabul edilen günler ve emeklilik prim detayı

İşe girişi olup primi yatırılmayanlar için zaman aşımı süresi olmayıp, dava açma hakkı bulunuyor. Çırak, stajyer olmadığı halde sigorta başlangıcı bu şekilde gösterilenler de deva açarak itiraz edebilir.8 Eylül 1999'dan önce yapılan askerlik için yapılacak borçlanma altın değeri taşıyor. Örneğin, 2001 yılında işe girmiş ancak 1998 yılında askerlik yapmışsa borçlanıp öne çekebilir. Bu tarihten önce banka sandıklarına tabi olanlar da emekli olabilecek. 18 yaşından küçükken ödenen primler, prim ödeme gün sayısına dâhil ediliyor ve ayrıca işe giriş tarihi emeklilik yaşının tespitinde dikkate alınıyor.

Son dakika | EYT düzenlemesinde son viraj! İşte kıstas kabul edilen günler ve emeklilik prim detayı

Kasım sonunda açıklanması beklenen EYT yasası önceki emeklilik planlaması yapmaya başlayanların merak ettikleri bazı soruların yanıtları şöyle:

Son dakika | EYT düzenlemesinde son viraj! İşte kıstas kabul edilen günler ve emeklilik prim detayı

1- Eksik prim günlerimi yasa çıkmadan, şimdiden borçlanmamda fayda var mı?

EYT'yi beklerken hizmet dökümünü çıkararak ilk adımı atabilirsiniz. Doğum, askerlik borçlanması için yasanın çıkmasını beklemekte fayda var. Böylece ne kadar gün gün sayısına ihtiyacınız olacağını göreceksiniz. İhtiyacınız olan prim gün sayısı kadar borçlanmış olacaksınız. Asgari ücretin brütünün yüzde 30'unu, yurtdışında borçlanma yüzde 40'ını borçlanabilirsiniz. 1 Ocak 2023 tarihine kadar borçlanma tutarları değişmeyeceği için bir zararınız da olmayacak.

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