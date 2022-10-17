Giriş Tarihi: 17.10.2022 06:46
Güncelleme Tarihi: 17.10.2022
07:51
Son dakika | EYT düzenlemesinde son viraj! İşte kıstas kabul edilen günler ve emeklilik prim detayı
Son dakika EYT haberleri: Memur, SSK'lı, Bağ-Kur'lu, tarım sigortalısı milyonlarca vatandaşın merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde son viraja girildi. Gerçekleşecek yasal düzenlemeyle 8 Eylül 1999'dan önce başlayanlardan 20 yılını dolduran kadınlar, çalışma hayatında 25 yılını dolduran erkekler yaş koşulu aranmadan emekli olabilecek ve EYT düzenlemesi kapsamında prime dayalı bir sistem getirilecek. Peki EYT yasası ile neler getirilecek ve ne zaman çıkacak? SABAH tüm merak edilen soruların cevaplarına ulaştı.