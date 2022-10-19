Son dakika | EYT’de kademeli emeklilik sistemi ile kısa süre içerisinde 4.5 milyon kişi emekli olacak

Son dakika EYT haberleri: Önümüzdeki günlerde çalışanlar ve dar gelirliler ile ilgili hayata geçirilecek olan 3 önemli düzenlemede sona gelindi. Bunlar içinde yer alan EYT ise emekli olmak için bekleyen milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendirirken yapılan çalışmalarla formül netleşmeye başladı. Üzerinde çalışılan EYT düzenlemesinde önemli bir emeklilik sistemi ile kısa süre içerisinde emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaş emekli olmuş olacak. İşte EYT düzenlemesinin ayrıntıları ve kademeli emeklilik sistemi