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Haberler Galeri Son dakika | EYT'de kademeli emeklilik sistemi ile kısa süre içerisinde 4.5 milyon kişi emekli olacak
Giriş Tarihi: 19.10.2022 07:18 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 07:18

Son dakika | EYT'de kademeli emeklilik sistemi ile kısa süre içerisinde 4.5 milyon kişi emekli olacak

Son dakika EYT haberleri: Emeklilikte yaşa takılanlar hakkındaki düzenlemede son aşamaya gelinirken detaylar her geçen gün biraz daha netleşiyor. 3 önemli sac ayağı olacağı belirtilen EYT düzenlemesinde en düşük emekli maaşının düzeyi için düşünülen taban belli oldu. EYT düzenlemesindeki diğer başlıklara göre ilk aşamada 1,5 milyon kişi emeklilik potasına girmiş olacak.

ZÜBEYDE YALÇIN
Son dakika | EYT’de kademeli emeklilik sistemi ile kısa süre içerisinde 4.5 milyon kişi emekli olacak

Son dakika EYT haberleri: Önümüzdeki günlerde çalışanlar ve dar gelirliler ile ilgili hayata geçirilecek olan 3 önemli düzenlemede sona gelindi. Bunlar içinde yer alan EYT ise emekli olmak için bekleyen milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendirirken yapılan çalışmalarla formül netleşmeye başladı. Üzerinde çalışılan EYT düzenlemesinde önemli bir emeklilik sistemi ile kısa süre içerisinde emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaş emekli olmuş olacak. İşte EYT düzenlemesinin ayrıntıları ve kademeli emeklilik sistemi

Son dakika | EYT’de kademeli emeklilik sistemi ile kısa süre içerisinde 4.5 milyon kişi emekli olacak

KADEMELİ EMEKLİLİK SİSTEMİ

EYT düzenlemesine ilişkin edinilen son dakika haberine göre üzerinde durulan formül ilk aşamada yaklaşık 1.5 milyon EYT'linin emeklilik hakkı kazanmasını sağlaycak.

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Son dakika | EYT’de kademeli emeklilik sistemi ile kısa süre içerisinde 4.5 milyon kişi emekli olacak

Kademeli emeklilik sisteminin ayrıntıları şöyle;

AŞAMA AŞAMA 4-4.5 MİLYON KİŞİ EMEKLİ OLACAK

EYT'de sonlanma aşamasına getirilen çalışmaya göre 1999 yılından önce işe başlayanlardan 25 yılını dolduran erkekler ile 20 yılını dolduran kadınlar yaş koşulu aranmaksızın emekli olabilecek.

Son dakika | EYT’de kademeli emeklilik sistemi ile kısa süre içerisinde 4.5 milyon kişi emekli olacak

EYT kapsamında yaklaşık 3-4 milyon kişi bulunuyor. Yapılacak düzenleme kapsamında ilk etapta yaklaşık 1,5 milyon kişinin emeklilik hakkı kazanacağı hesaplanıyor. Daha sonrada prim gün sayılarına göre bir kademelendirme yapılması gündeme alındı.

Son dakika | EYT’de kademeli emeklilik sistemi ile kısa süre içerisinde 4.5 milyon kişi emekli olacak

Böylece geri kalan 2-3 milyon EYT'li de kademeli olarak emeklilik hakkı kazanmış olacak.

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