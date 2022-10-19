Giriş Tarihi: 19.10.2022 07:18
Güncelleme Tarihi: 19.10.2022
07:18
Son dakika | EYT'de kademeli emeklilik sistemi ile kısa süre içerisinde 4.5 milyon kişi emekli olacak
Son dakika EYT haberleri: Emeklilikte yaşa takılanlar hakkındaki düzenlemede son aşamaya gelinirken detaylar her geçen gün biraz daha netleşiyor. 3 önemli sac ayağı olacağı belirtilen EYT düzenlemesinde en düşük emekli maaşının düzeyi için düşünülen taban belli oldu. EYT düzenlemesindeki diğer başlıklara göre ilk aşamada 1,5 milyon kişi emeklilik potasına girmiş olacak.