Giriş Tarihi: 30.12.2022 07:15
Güncelleme Tarihi: 30.12.2022
07:15
Son dakika | EYT'de maaşlar ne zaman yatacak? EYT'de tam 20 sorunun cevabı SABAH'ta
Son dakika EYT haberleri: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) reformuyla tüm Türkiye'nin yüzü güldü. Tarihi adımla 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanun ile ortaya çıkan emeklilikte yaşa takılanlar sorunu 23 yıl sonra masadan kalkıyor. Bu tarihten önce sigortalı çalışmayan başlayan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı mensupları yaş şartı dışındaki koşulları yerine getirdiyse hemen emekli olacak. Çalıştığı sigorta statüye göre sigorta süresi, prim günü koşulunu yerine getirmeyenler ise tamamladıkları tarihten itibaren emekli olabilecek. İşte EYT'de en kapsamlı sorular ve cevapları