Son dakika | EYT’lilere ve ev hanımlarına vergi müjdesi: İşte başvuru ve şartlar

EYT'lilerin emlak vergisine yönelik sorularının yanıtları şöyle:

1- Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak için oturma koşulu var mı?

Böyle bir zorunluluk bulunmuyor. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen konutun boş olması ya da kiraya verip kendisinin kirada oturması durumunda emlak vergisi ödenmez. Ayrıca bedel ödemeden çocukları ya da diğer aile bireyleri tarafından daimi olarak kullanılması durumunda da muafiyet geçerli oluyor. Eşlerin her ikisi adına gayrimenkul varsa ve birinde oturuluyor diğeri de boşta duruyorsa her iki konut için indirimli emlak vergisi uygulanır.