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Haberler Galeri Son dakika | EYT'lilere ve ev hanımlarına vergi müjdesi: İşte başvuru ve şartlar
Giriş Tarihi: 25.05.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 07:51

Son dakika | EYT'lilere ve ev hanımlarına vergi müjdesi: İşte başvuru ve şartlar

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasından yararlanarak emekli aylığına hak kazanan EYT'li ev hanımı, şehit yakını, işsiz, gaziler gibi emlak vergisi muafiyetinden yararlanmaya başlayacak. Bu yıl emekli olanlar, aylık bağlanan tarihi izleyen yıldan itibaren indirimli emlak vergisi ödeyecek. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene ait vergi oranı sıfır olarak uygulanacak.

HAZAL ATEŞ
Son dakika | EYT’lilere ve ev hanımlarına vergi müjdesi: İşte başvuru ve şartlar

Son dakika EYT haberleri: Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak isteyenlerin belediyelere başvuruda bulunması gerekiyor.

Gelir getirmeyen arsa, arazi, işyeri sahibi olan da indirimli vergi oranından yararlanılabiliyor. Evini kiraya verip kirada oturan da bu hakkı elde edebiliyor. Emekli olup sürekli ikâmet edilen tek bir yazlık için vergi verilmiyor. Bu yıl emekli olan EYT'liler, bu yılki menkul sermaye iradı gelirleri 150 bin lirayı aşmamak şartıyla gelecek yıldan itibaren emlak vergisi muafiyetinden yararlanacak.

Son dakika | EYT’lilere ve ev hanımlarına vergi müjdesi: İşte başvuru ve şartlar

EYT'lilerin emlak vergisine yönelik sorularının yanıtları şöyle:

1- Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak için oturma koşulu var mı?

Böyle bir zorunluluk bulunmuyor. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen konutun boş olması ya da kiraya verip kendisinin kirada oturması durumunda emlak vergisi ödenmez. Ayrıca bedel ödemeden çocukları ya da diğer aile bireyleri tarafından daimi olarak kullanılması durumunda da muafiyet geçerli oluyor. Eşlerin her ikisi adına gayrimenkul varsa ve birinde oturuluyor diğeri de boşta duruyorsa her iki konut için indirimli emlak vergisi uygulanır.

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Son dakika | EYT’lilere ve ev hanımlarına vergi müjdesi: İşte başvuru ve şartlar

2- Hem kendisinin hem eşinin evi olan emekli vergi öder mi?

Hayır ödemez. Bu haktan yararlanacak emeklinin üzerinde sadece bir konut olması gerekiyor.

Son dakika | EYT’lilere ve ev hanımlarına vergi müjdesi: İşte başvuru ve şartlar

3- Hisseli konutta da vergi muafiyeti var mı?

200 metrekareyi geçmeyen konutta hissesi bulunan emekliler hisseleri oranında muafiyetten yararlanır. Hisselerine ait kısım için vergi muafiyeti uygulanır. Kat irtifakı tapusu olanlar da diğer şartları yerine getirmişlerse emlak vergisi ödemezler.

Son dakika | EYT’lilere ve ev hanımlarına vergi müjdesi: İşte başvuru ve şartlar

4- Emekli olup çalışanlar da vergi muafiyetinden yararlanıyor mu?

Emeklilerin emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi için herhangi bir işte çalışmaması gerekiyor. Faiz, temettü gibi sermaye iradı gelirlerinin önceki yıl uygulanan gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması gerekiyor. Bu tutar 150 bin lira olacak. Gelir getirmeyen arsa, arazi, işyerine sahip olanlar emlak vergisinden yararlanabilir.

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