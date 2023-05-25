Giriş Tarihi: 25.05.2023 07:51
Güncelleme Tarihi: 25.05.2023
07:51
Son dakika | EYT'lilere ve ev hanımlarına vergi müjdesi: İşte başvuru ve şartlar
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasından yararlanarak emekli aylığına hak kazanan EYT'li ev hanımı, şehit yakını, işsiz, gaziler gibi emlak vergisi muafiyetinden yararlanmaya başlayacak. Bu yıl emekli olanlar, aylık bağlanan tarihi izleyen yıldan itibaren indirimli emlak vergisi ödeyecek. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene ait vergi oranı sıfır olarak uygulanacak.