Giriş Tarihi: 13.02.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
11:45
SON DAKİKA: Faizsiz kredi kampanyaları 60 bin TL'ye dayandı! İşte banka banka 0 faizli kredi tutarları...
Son dakika haberi: Bankalarda faizsiz kredi ve nakit avans kampanyaları 60.000 TL'ye dayandı. Sıfır faizli kredi kampanyasından yararlanacak olan müşterileri için 6 aya kadar ödeme imkanı sunan bankalar, şubat ayı güncellemelerini yaptı. Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? Taksitli nakit avans tutarları ne kadara çıktı? İşte nakit ihtiyacını gidermek isteyen vatandaşlar için tüm detaylar...