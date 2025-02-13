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Haberler Galeri SON DAKİKA: Faizsiz kredi kampanyaları 60 bin TL'ye dayandı! İşte banka banka 0 faizli kredi tutarları...
Giriş Tarihi: 13.02.2025 11:41 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 11:45

SON DAKİKA: Faizsiz kredi kampanyaları 60 bin TL'ye dayandı! İşte banka banka 0 faizli kredi tutarları...

Son dakika haberi: Bankalarda faizsiz kredi ve nakit avans kampanyaları 60.000 TL'ye dayandı. Sıfır faizli kredi kampanyasından yararlanacak olan müşterileri için 6 aya kadar ödeme imkanı sunan bankalar, şubat ayı güncellemelerini yaptı. Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? Taksitli nakit avans tutarları ne kadara çıktı? İşte nakit ihtiyacını gidermek isteyen vatandaşlar için tüm detaylar...

SÜMEYYE TUNCER
SON DAKİKA: Faizsiz kredi kampanyaları 60 bin TL’ye dayandı! İşte banka banka 0 faizli kredi tutarları...

Son dakika haberleri: 10 banka faizsiz kredi kampanya koşullarını açıkladı. Şubat ayı kapsamında yapılan güncellemelere göre en yüksek 0 sıfır faizli kredi tutarı 60 bin TL'ye dayandı. Peki en yüksek kredi tutarını hangi banka veriyor? Diğer bankalarda faizsiz kredi tutarları ne kadar oldu? İşte detaylar...

SON DAKİKA: Faizsiz kredi kampanyaları 60 bin TL’ye dayandı! İşte banka banka 0 faizli kredi tutarları...

ŞUBAT AYI FAİZSİZ KREDİ KAMPANYALARI BELLİ OLDU

Yeni müşteri kazanmak isteyen bankalar, findeks notuna göre vatandaşlara; sıfır faizli kredi ve taksitli nakit avans opsiyonları sunuyor. Findeks kredi notu 1.750 puanın üzerinde olan banka müşterilerine ihtiyaç kredisi direkt verilirken; kredi notu düşük olanlarda faiz oranları değişiklik gösterebiliyor. 10 banka tarafından açıklanan kampanyalarda 10.000 - 55.000 TL arası değişen sıfır faizli kredi seçenekleri için 3 veya 6 ay vadeyle ödeme imkanı sunuluyor. Peki hangi banka ne kadar kredi veriyor? İşte 10 bankanın faizsiz kredi kampanyaları:

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SON DAKİKA: Faizsiz kredi kampanyaları 60 bin TL’ye dayandı! İşte banka banka 0 faizli kredi tutarları...

10 BANKANIN FAİZSİZ KREDİ KAMPANYALARI

ALBARAKA

Faiz Oranı: %0

Toplam: 25.000 TL

Vade: 3 aya varan ödemesiz dönem ve 4 taksit imkânı ile birlikte toplam 6 aya varan vade imkanıyla 25.000 TL'ye varan ihtiyaç finansmanı

SON DAKİKA: Faizsiz kredi kampanyaları 60 bin TL’ye dayandı! İşte banka banka 0 faizli kredi tutarları...

DENİZBANK

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam: 45.000 TL

Vade: 3 ay vadeli 20.000 TL'ye varan kredi ile 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans

SON DAKİKA: Faizsiz kredi kampanyaları 60 bin TL’ye dayandı! İşte banka banka 0 faizli kredi tutarları...

ENPARA

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Tutar: 10.000 TL

Vade: 3 aya varan vade ile 10.000 TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi

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