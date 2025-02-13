SON DAKİKA: Faizsiz kredi kampanyaları 60 bin TL’ye dayandı! İşte banka banka 0 faizli kredi tutarları...

Son dakika haberleri: 10 banka faizsiz kredi kampanya koşullarını açıkladı. Şubat ayı kapsamında yapılan güncellemelere göre en yüksek 0 sıfır faizli kredi tutarı 60 bin TL'ye dayandı. Peki en yüksek kredi tutarını hangi banka veriyor? Diğer bankalarda faizsiz kredi tutarları ne kadar oldu? İşte detaylar...