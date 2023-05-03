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Haberler Galeri SON DAKİKA: Fed faiz kararı belli oluyor! Yeni kriz kapıya geldi: Mayıs 2023 Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 03.05.2023 09:01 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 09:01

SON DAKİKA: Fed faiz kararı belli oluyor! Yeni kriz kapıya geldi: Mayıs 2023 Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Son dakika haberleri...Mayıs ayı Fed faiz kararı için nefesler tutuldu. 2023 yılının şuana kadar ki en önemli Fed toplantısı ülkede artan temerrüt krizi gölgesinde bugün sonuçlanacak. Fed kararı için Dünya ABD'ye kilitlendi. 'Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta gelecek? Fed faiz beklentisi ne oldu? Piyasalarda faiz kararı için güçlü bir beklenti oluşurken, bir kısım ekonomist Jerome Powell'ın sürpriz yapabileceği yönünde görüş bildirdi. İşte altın fiyatları, döviz piyasaları dahil kritik karar öncesi bilinmesi gerekenler...

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SON DAKİKA: Fed faiz kararı belli oluyor! Yeni kriz kapıya geldi: Mayıs 2023 Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Son dakika haberi...Fed toplantısı dün başladı. Mayıs 2023 FOMC toplantısı sonrası Fed faiz kararı bu akşam gelecek. 'Fed faiz kararı ne olacak'sorusu ekonomi ve finans gündeminin en sıcak maddelerinden birisi olarak dikkat çekiyor. Öte yandan ekonomistlerin Fed faiz beklentisi belli oldu. Fed kararı sonrası Başkan Jerome Powell vereceği mesajlar gelecek dönemin para politikasına ilişkin ışık tutacağından ekonomistlerin radarında yer alıyor.

SON DAKİKA: Fed faiz kararı belli oluyor! Yeni kriz kapıya geldi: Mayıs 2023 Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta?

MAYIS 2023 FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2 gün süren ABD Federal Rezerv Bankası (Fed) Mayıs ayı toplantısı dün başladı. Bugün saat 21:00'da Mayıs Fed faiz kararı belli olacak. Fed kararı sonrası Jerome Powell'ın açıklamaları banka iflasları ve resesyon endişeleri nedeniyle önemli kazandı. Powell'ın vereceği sinyaller gelecek dönemin para politikalarına ışık tutacak.

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SON DAKİKA: Fed faiz kararı belli oluyor! Yeni kriz kapıya geldi: Mayıs 2023 Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta?

FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Mayıs ayı Fed toplantısı sonrası bankanın 25 baz puan faiz artırımı yaparak patikayı yüzde 5,00-5,25 çekmesi ve faiz artırım sürecini sonlandırması bekleniyor. Öte yandan artık Fed'in ne zaman faiz indirimlerine başlayacağı konusu piyasalarda daha güçlü dillendirilmeye başladı.

SON DAKİKA: Fed faiz kararı belli oluyor! Yeni kriz kapıya geldi: Mayıs 2023 Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Bunun dillendirilmeye başlanması bile piyasalarda likiditenin artacağı beklentisini yavaş yavaş artırmaya başladı. Bu durum varlık fiyatlarını altın başta olmak üzere destekleyen yegane etmen olarak dikkat çekti.

SON DAKİKA: Fed faiz kararı belli oluyor! Yeni kriz kapıya geldi: Mayıs 2023 Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta?

FED SÜRPRİZ YAPAR MI?

Bir kısım ekonomist resesyon endişeleri nedeniyle ve banka krizleri nedeniyle Fed'in bu toplantı da faizi pas geçerek, artırım sürecini sonlandırabileceği yönünde görüş bildirdi.

Fed'in Nisan ayı faiz karar metninde faizi 25 baz puan artırması sonrası 2023 yılı içerisinde bir faiz artırımı daha olacağının sinyalini verdi.

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