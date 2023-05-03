SON DAKİKA: Fed faiz kararı belli oluyor! Yeni kriz kapıya geldi: Mayıs 2023 Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Son dakika haberi...Fed toplantısı dün başladı. Mayıs 2023 FOMC toplantısı sonrası Fed faiz kararı bu akşam gelecek. 'Fed faiz kararı ne olacak'sorusu ekonomi ve finans gündeminin en sıcak maddelerinden birisi olarak dikkat çekiyor. Öte yandan ekonomistlerin Fed faiz beklentisi belli oldu. Fed kararı sonrası Başkan Jerome Powell vereceği mesajlar gelecek dönemin para politikasına ilişkin ışık tutacağından ekonomistlerin radarında yer alıyor.