SON DAKİKA: Fed faiz kararı belli oluyor! Yeni kriz kapıya geldi: Mayıs 2023 Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Son dakika haberleri...Mayıs ayı Fed faiz kararı için nefesler tutuldu. 2023 yılının şuana kadar ki en önemli Fed toplantısı ülkede artan temerrüt krizi gölgesinde bugün sonuçlanacak. Fed kararı için Dünya ABD'ye kilitlendi. 'Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta gelecek? Fed faiz beklentisi ne oldu? Piyasalarda faiz kararı için güçlü bir beklenti oluşurken, bir kısım ekonomist Jerome Powell'ın sürpriz yapabileceği yönünde görüş bildirdi. İşte altın fiyatları, döviz piyasaları dahil kritik karar öncesi bilinmesi gerekenler...