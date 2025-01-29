Giriş Tarihi: 29.01.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
12:14
SON DAKİKA! FED faiz kararı belli oluyor: İslam Memiş 'Kırılma noktası" dedi, altın için alım fırsatını açıkladı
ABD Merkez Bankası FED bu akşam Trump politikalarının enflasyonu körükleyeceği endişeleri ve teknoloji savaşlarının gölgesinde yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Piyasalar bu ay faizleri pas geçileceği beklentisi ile fiyatlandı. FED faiz kararlarının ötesinde bu akşam piyasaların asıl odaklanacağı FOMC toplantısı sonrası FED Başkanı Jerome Powell'in yapacağı açıklamalar olacak. Faiz kararlarından en çok etkilenen emtia olan altın için de beklentiler değişti. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları için asıl kırılma noktasını açıklayarak alım fırsatı için önemli tarihi verdi.