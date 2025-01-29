SON DAKİKA! FED faiz kararı belli oluyor: İslam Memiş 'Kırılma noktası" dedi, altın için alım fırsatını açıkladı

ABD ENFLASYONU YÜKSELİR Mİ?

ABD ekonomisi Trump'ın ülkenin en önemli ihracatçıların olan Kanada, Çin ve Meksika'ya uygulayacağı gümrük vergilerinin sonuçlarına göre şekillenecek. Uygulanacak tarifeler ülkeye giren malların fiyatlarını artırırken enflasyon rakamlarının yükselmesine neden olacak. 2. Trump döneminde genişlemeci para politikalarına geçilmesi faiz oranlarının bir süre yüksek kalması olarak yorumlanıyor. Ancak Trump'ın düşük faiz konusunda alacağı tavır piyasalarda taşları yerinden oynatabilir.