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Haberler Galeri SON DAKİKA! FED faiz kararı belli oluyor: İslam Memiş 'Kırılma noktası" dedi, altın için alım fırsatını açıkladı
Giriş Tarihi: 29.01.2025 12:01 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 12:14

SON DAKİKA! FED faiz kararı belli oluyor: İslam Memiş 'Kırılma noktası" dedi, altın için alım fırsatını açıkladı

ABD Merkez Bankası FED bu akşam Trump politikalarının enflasyonu körükleyeceği endişeleri ve teknoloji savaşlarının gölgesinde yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Piyasalar bu ay faizleri pas geçileceği beklentisi ile fiyatlandı. FED faiz kararlarının ötesinde bu akşam piyasaların asıl odaklanacağı FOMC toplantısı sonrası FED Başkanı Jerome Powell'in yapacağı açıklamalar olacak. Faiz kararlarından en çok etkilenen emtia olan altın için de beklentiler değişti. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları için asıl kırılma noktasını açıklayarak alım fırsatı için önemli tarihi verdi.

SEVDE NUR DEMİR
SON DAKİKA! FED faiz kararı belli oluyor: İslam Memiş ’Kırılma noktası dedi, altın için alım fırsatını açıkladı

ABD Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıklamak üzere bu akşam toplanacak. Faizlerin bu ay sabit bırakılacağına yönelik beklentiler piyasaların gündeminde yer alırken altın fiyatlarının izleyeceği yol yatırımcının gündeminde. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın için beklentileri tek tek sıralayarak beklenen seviyeler hakkında bilgi verdi.

SON DAKİKA! FED faiz kararı belli oluyor: İslam Memiş ’Kırılma noktası dedi, altın için alım fırsatını açıkladı

ABD ENFLASYONU YÜKSELİR Mİ?

ABD ekonomisi Trump'ın ülkenin en önemli ihracatçıların olan Kanada, Çin ve Meksika'ya uygulayacağı gümrük vergilerinin sonuçlarına göre şekillenecek. Uygulanacak tarifeler ülkeye giren malların fiyatlarını artırırken enflasyon rakamlarının yükselmesine neden olacak. 2. Trump döneminde genişlemeci para politikalarına geçilmesi faiz oranlarının bir süre yüksek kalması olarak yorumlanıyor. Ancak Trump'ın düşük faiz konusunda alacağı tavır piyasalarda taşları yerinden oynatabilir.

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SON DAKİKA! FED faiz kararı belli oluyor: İslam Memiş ’Kırılma noktası dedi, altın için alım fırsatını açıkladı

Altın fiyatları Çarşamba günü ons başına 2.760 dolar civarında işlem gördü. Altın ABD ekonomisinde yaşanan hareketlenmeler ve güvenli liman talebinin artmasıyla toparlanarak kazançlarını artırdı. Pazartesi günü, Trump yerel üretimi artırmak için ithal bilgisayar çipleri, ilaçlar ve çeliğe tarife koyma planlarını duyurdu. Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt de Salı günü Trump'ın 1 Şubat'tan itibaren Kanada ve Meksika'ya tarifeleri uygulamaya devam etmeyi planladığını ve Çin'e yeni tarifeler uygulamayı düşündüğünü doğruladı.

SON DAKİKA! FED faiz kararı belli oluyor: İslam Memiş ’Kırılma noktası dedi, altın için alım fırsatını açıkladı

FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

Fed'in bu ay için faizleri pas geçmesi bekleniyor. FED Başkanı Powell'in vereceği mesajlar gelecek dönem için önemli bir gösterge olacak.

SON DAKİKA! FED faiz kararı belli oluyor: İslam Memiş ’Kırılma noktası dedi, altın için alım fırsatını açıkladı

ALMAN BANKASINDAN ALTIN TAHMİNİ

Almanya merkezli Commerzbank yayımladığı raporda altın fiyatlarında yılın ilk çeyreği için tahminlerini duyurdu. Banka 2025 ilk çeyrek sonu için ons altın fiyatı tahminini 2 bin 600 dolardan 2 bin 700 dolara yükseltti. 2025 yıl sonu için altın fiyatı tahminini ise 2 bin 650 dolar/ons olarak korudu.

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